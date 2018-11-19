''Kocama ders vermek için bebeğimi öldürdüm''

Adana'da, 15 aylık kızı Emine Pınar Korkmaz'ı, döverek öldüren Aysel Yıldırım'ın (23) emniyetteki ifadesinde, "Kocam benimle ve evle ilgilenmiyordu ona ders vermek, canını acıtmak için bebeğimi öldürdüm. Ancak kendime geldiğimde kendi canım çok yanıyordu" dediği öğrenildi. Olay, gece saatlerinde Merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi`nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir imam nikahlı yaşadığı İlhami K.'nın kendisine ilgi göstermediği gerekçesiyle cinnet getiren anne Aysel Y., 1 yaşındaki kızı Pınar K.'yı döverek öldürdü. Olaydan sonra akrabalarını arayan anne, çocuğunun öldüğünü söyleyerek, bir süre başında bekledi. Akrabaların ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, 1 yaşındaki çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı. Sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilen Aysel Yıldırım, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Mersin'in Tarsus ilçesindeki kadın cezaevine gönderildi.