'Koca Kafalar'ın yaratıcısı Varol Yaşaroğlu, 'Kral Şakir'i sinemaya uyarlıyor

'Koca Kafalar' ve 'Fırıldak Ailesi' gibi animasyon projelerinin yaratıcısı Varol Yaşaroğlu, 'Kral Şakir'i sinemaya uyarlıyor. Uluslararası bir çizgi film kanalının ilk yerli çizgi dizisi olan 'Kral Şakir' yeni bir macera ile beyazperdeye taşınıyor. Bir aslan ailesinin modern şehir hayatında geçen komik, eğlenceli ve maceralarla dolu hayatını anlatan 'Kral Şakir Oyun Zamanı' filmi, animasyon sevenlerle buluşmak için gün sayıyor. BKM'nin yapımcılığında hayata geçirilen animasyon filmin karakter tasarımı Varol Yaşaroğlu'na, filmin hikayesi Haluk Can Dizdaroğlu ve Berk Tokay'a ait.