Kızını montunun kapüşonundan çekerek sürükledi

ABD'nin Washington kentinde Dulles Uluslararası Havalimanı'nda gelen terminalinde kaydedilen görüntülerde, bir babanın küçük kızını kapüşonundan tutarak peşinden sürüklediği görülüyor. Görüntüleri kaydeden kişi, "Yılbaşı için kız arkadaşımı karşılamak için Dulles Uluslararası Havalimanı'nda bulunduğum sırada görüntülerdeki babanın, kızını ceketinin kapüşonundan tutarak kelimenin tam anlamıyla sürüklediğini fark ettim. Kız çocuğu çığlık atmıyor veya durumdan rahatsız olduğunu belli eden herhangi bir eylemde bulunmuyordu. Muhtemelen kardeşi olan diğer bir kız çocuğu, utançtan babası ve kardeşinin gerisinde yürüyordu " sözleriyle tanık olduğu anları anlattı.