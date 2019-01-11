T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kızını montunun kapüşonundan çekerek sürükledi

11 Ocak 2019 14:51

ABD'nin Washington kentinde Dulles Uluslararası Havalimanı'nda gelen terminalinde kaydedilen görüntülerde, bir babanın küçük kızını kapüşonundan tutarak peşinden sürüklediği görülüyor. Görüntüleri kaydeden kişi, "Yılbaşı için kız arkadaşımı karşılamak için Dulles Uluslararası Havalimanı'nda bulunduğum sırada görüntülerdeki babanın, kızını ceketinin kapüşonundan tutarak kelimenin tam anlamıyla sürüklediğini fark ettim. Kız çocuğu çığlık atmıyor veya durumdan rahatsız olduğunu belli eden herhangi bir eylemde bulunmuyordu. Muhtemelen kardeşi olan diğer bir kız çocuğu, utançtan babası ve kardeşinin gerisinde yürüyordu " sözleriyle tanık olduğu anları anlattı.

ETİKETLER

kızını sürükledikapüşonçekerek sürüklediabdhavalimanıbabakız

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Şubat 2020

Murat Sabuncu ve Aydın Engin, Gezi kararını yorumladı: "Öyle sanıyorum ki duruşma aralarında telefonlar iyi çalıştı"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'Metroda nezaket kuralları' videosu

Saros Körfezi'nde köpekbalığı görüntülendi

HDP'li Garo Paylan: Erdoğan'ın kararıyla tutuklanıp bırakılıyoruz, bu ülke için yıkım

Çocuklar şiddete karşı şarkılarını söyledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

Arka Sokaklar'da dikkati çeken 'bekçi' sahnesi: Bunlar da yeni çıktı;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Güldür Güldür Show'un Almanya Turnesi kanlı bitti; 1 kişi hayatını...

AKP'li Savcı Sayan o fotoğrafı apar topar sildi...

Yargıdan bekçiler için bir karar daha: Kimlik soramazsın...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

Arka Sokaklar'da dikkati çeken 'bekçi' sahnesi: Bunlar da yeni çıktı;...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24