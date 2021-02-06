T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kızına şiddet uygulayan Nurcan Serçe’nin komşuları konuştu

06 Şubat 2021 18:01

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çocuğuna şiddet uyguladığı görüntülerin sosyal medyada büyük tepki toplamasının ardından gözaltına alınan Nurcan Serçe isimli kadının çocukları konuştu.

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde oturan Nurcan Serçe'nin kızı N.B'ye (14) şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Türkiye genelinde büyük tepki toplayan görüntüler üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti. Gelen tepkiler üzerine Nurcan Serçe gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Nurcan Serçe, Körfez Adliyesi’ne sevk edildi. Serçe’nin adliyedeki işlemleri sürerken, Nurcan Serçe’nin komşuları tanık olduklarını anlattı. 

Serçe’nin evinden gürültü seslerini hiç duymadığını söyleyen Oğuz Yılmaz, “4 aydır burada yaşıyorum. Durumu öğrenince şaşırdım. Yan komşusuydum. Çocuk sesleri geliyordu ama şiddet sesi gelmedi. Bize karşı iyi bir insandı ama ben de sosyal medyadan gördüm” dedi.

TIKLAYIN - Çocuğuna şiddet uygulayan kadına tepki yağdı

KocaeliKörfezNurcan Serçeçocuğa şiddeetgörüntüleri

Diğer Videolar

Dereye uçan araçtaki 3 genci çevredeki vatandaşlar kurtardı

Hrant Dink davasında karar günü

Levent Gültekin: Saldırı emri vereni aradım, görüşelim dedim

Kadınlardan dört bir yanda İstanbul Sözleşmesi için eylem: "Kararı asla tanımıyoruz!"

Hollanda Parlamentosu, bomba ihbarı üzerine tahliye edildi

Bursa'da toprak kayması: Bölgede yaşayanlar tahliye edildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Okan Bayülgen T24'te: 'Tık' almak için kendini rezil edenler var;...

Yer Trabzon; boğulmak üzere olan kız çocuğunu böyle kurtardı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nden Demirtaş uyarısı: Haziran'a kadar tahliye edin...

Eski Merkez Bankası Baş ekonomisti Prof. Hakan Kara: Kurun ateşi...

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren: Milletvekillerinin de bulunduğu bütün salonu and...

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Çiçek'ten Boynukalın'a: Ayasofya'da görev yapanların...

Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, doğum günü kutlamasında silahla başından vuruldu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Okan Bayülgen T24'te: 'Tık' almak için kendini rezil edenler var;...

Yer Trabzon; boğulmak üzere olan kız çocuğunu böyle kurtardı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24