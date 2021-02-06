Kızına şiddet uygulayan Nurcan Serçe’nin komşuları konuştu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çocuğuna şiddet uyguladığı görüntülerin sosyal medyada büyük tepki toplamasının ardından gözaltına alınan Nurcan Serçe isimli kadının çocukları konuştu.

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde oturan Nurcan Serçe'nin kızı N.B'ye (14) şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Türkiye genelinde büyük tepki toplayan görüntüler üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti. Gelen tepkiler üzerine Nurcan Serçe gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Nurcan Serçe, Körfez Adliyesi’ne sevk edildi. Serçe’nin adliyedeki işlemleri sürerken, Nurcan Serçe’nin komşuları tanık olduklarını anlattı.

Serçe’nin evinden gürültü seslerini hiç duymadığını söyleyen Oğuz Yılmaz, “4 aydır burada yaşıyorum. Durumu öğrenince şaşırdım. Yan komşusuydum. Çocuk sesleri geliyordu ama şiddet sesi gelmedi. Bize karşı iyi bir insandı ama ben de sosyal medyadan gördüm” dedi.

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