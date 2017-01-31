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Kızıldeniz'de Husilerden Suudi savaş gemisine saldırı

31 Ocak 2017 14:40

Yemen'de hükümet karşıtı Husiler, Sana yönetimini destekleyen Suudi Arabistan'ın savaş gemisine intihar saldırısı düzenledi. Resmi Suud haber ajansı saldırının teknelerle gerçekleştirilen intihar saldırısının neden olduğunu söyledi. Saldırıda iki Suudi askeri öldü, üç asker yaralandı. Suudi resmi ajansı SPA'nın haberine göre, koalisyon güçleri komutanlığının açıklamasında, Kızıldeniz'de devriye görevi yapan Suudi Arabistan Deniz Kuvvetlerine ait bir fırkateyne Hudeyde Limanı'nın batısında intihar saldırısı düzenlendiği iddia edildi. İddiaya göre, intihar saldırısının, Husiler tarafından üç tekne ile düzenlendiği, fırkateyne çarpan teknelerden birinin geminin arka tarafında yangına neden olduğu, müdahale edilerek yangının büyümeden söndürüldüğü ifade edildi. İntihar saldırısı sonrası denizde operasyon başlatıldığı vurgulanan açıklamada, Husilerin, Hudeyde Limanı'nı terör eylemleri için operasyon merkezi olarak kullanmaya devam ettikleri, Yemen vatandaşlarına insani yardım ve ilaç gibi malzemelerin ulaştırılması için kullanılan limanın terör merkezi olarak işletilmesinin tehlikeyi tırmandırdığı belirtildi. Husiler ise fırkateyne yönelik saldırının, roketle gerçekleştirildiğini iddia etti. Öte yandan Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Zukar Adası'ndaki askeri üssüne de balistik füzeyle saldırı düzenledi. Kızıldeniz'deki adaya yapılan saldırıyı, Husilerin resmi yayın organı duyurdu. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı bilinmiyor.

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YemenHusilerSanaSuudi Arabistanintihar saldırısıSPAKızıldenizSuudi Arabistan Deniz KuvvetleriHudeyde Limanı

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