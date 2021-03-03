Kıvanç Tatlıtuğ’dan mızıka performansı; o şarkıyı çaldı...

03 Mart 2021 12:56
Yeni projesinin çekimleri için Ege'de bulunan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, set arasında eline mızıkasını aldı. Enstrümanı çaldığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Tatlıtuğ, performansıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, şu sıralar Özge Özpirinçci ile başrollerini paylaşacağı ‘Bir Denizaltı Hikayesi’ projesinin çekimlerinde...
Ege’de çekimleri devam eden projesinde öğle yemeği için mola veren Tatlıtuğ, mızıka çaldığı anları Instagram hesabından paylaştı.
38 yaşındaki oyuncu, ‘Cesur Yürek’ filminin unutulmaz müziğini çaldığı paylaşımı ile kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
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