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Kısıtlama öncesi İstanbul’da trafik yoğunluğu oluştu

22 Ocak 2021 18:03

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Trafik yoğunluğu saat 17.00 itibariyle yüzde 76'ya çıktı.

Türkiye genelinde saat 21.00'de başlayan iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı. 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala, İstanbul’da trafik ana arterlerde durma noktasına geldi. Ana arterlerdeki birçok noktada uzun araç kuyrukları oluştu. İBB trafik yoğunluk haritasında saat 17.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 76’ya çıktı. Öte yandan oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

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