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Aslında ne oldu?

‘Kısa süreli yasaklarla artık komik oluyoruz’

16 Mayıs 2020 16:46

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan kısa süreli sokağa çıkma yasaklarını seleştirdi. "Hapishanelerde açık görüşe çıkarmış gibi sokağa çıkıp geri alıyoruz" diyen Tezkan, havaları ısınmasına dikkat çekerek truzim bölgelerinde de denize girmenin yasaklanmasını da "Niye? Korona denizden mi geliyor? Komik oluyoruz" dedi. 

"İktidar bir şey yapmış olmak için yasak uyduruyor" diyen Tezkan her gün paylaştığı "İki dakikada günün yorumu" videosunu "Ev hapsi eziyete dönüştü. Kısa süreli yasağın yararlı olduğunu söyleyen bilim insanı var mı? Ben duymadım. İşin komiği turizm bölgelerinde sokak serbest ama sahillere inmek yasak. Denize girmek suç. Sanki virüs denizden çıkarma yapıyor!." ifadeleriyle paylaştı. 

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