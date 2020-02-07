Kırmızı kart gösteren hakeme yumruk atan futbolcuya 13 maç ceza verildi

1 Şubat'ta 1’inci Amatör Kümede Geyvespor ile TÜVASAŞ Demirspor karşı karşıya geldiği ve

Geyvespor’un 1-0 üstünlüğü ile devam eden maçta TÜVASAŞ Demirsporlu Kenet, rakip takımdan Murat Kaba’ya faul yapmış, karşılaşmanın hakemi Bilal İnci, Kenet’e ikinci sarı karttan kırmızı kart göstermişti. Kenet de İnci’ye yumruk atmış, maçı tatil eden hakem, karakola gidip oyuncudan şikâyetçi olmuştu.

İl Disiplin Kurulu tarafından hakeme yumruk atan futbolcu Yıldıray Kenet’e 13 maç ceza verilirken, Geyvespor’un hükmen galibiyetine karar verildi.