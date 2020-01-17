Kırmızı ışıkta karşıya geçen yaya, kendini savundu: Yaya kırmızıda da geçer, ben Avrupa'da kalmış adamım

Gaziantep'te trafik polislerinin, yaya geçitlerindeki denetimi sırasında, kırmızı ışıkta geçen bir yayayı uyardı. Yaya ise "Yaya kırmızıda da geçer, ben Avrupa'da kalmış adamım" diyerek kendini savundu.

Gaziantep'te şehir içi ve şehirler arası kara yollarında denetimleri kapsamında polis kent merkezindeki yaya geçitlerinde kontrol uygulaması yaptı. Ekipler, kırmızı ışıkta geçen yayaları önce uyardı ardından ceza kesti. Denetimler esnasında trafik polisleri, trafik ışıklarına uymayan bir yayaya uygulama yaptıklarını söyleyerek, yeşil ışıkta geçmesi gerektiğini söyledi. İsmi öğrenilemeyen vatandaş ise yayaların kırmızı ışıkta da geçebileceğini, Avrupa'da yaşadığını söyleyerek kendini savundu.

(İHA)