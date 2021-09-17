Kırklareli esnafından Kılıçdaroğlu'na: Lütfen çay falan dağıtmıyorsanız bize birer dürbün getirin, hükümet yetkililerini yakından göremiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kırklareli ziyaretinde bir esnaf ekonominin çok kötü olduğunu söyleyerek "Bir vatandaş olarak sizden beklentimiz yüksek. Özellikle CHP tek kapımız oldu. CHP’ye güvenimiz tam. Daha doğrusu tek kapımız oldu. Lütfen böyle çay filan dağıtmıyorsanız bize birer tane dürbün getirin, hükümet yetkililerini yakından göremiyoruz. CHP’li vekilimizi gecenin bir vakitti aradım işimizi çözdü. Ben CHP’li değilim, canı gölünden geçen seçimde de bundan sonraki seçimlerde de söz verdim, eşime de aileme de söyledim oy vereceğiz" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kırklareli’nde esnafı ziyareti etti. Kılıçdaroğlu'nun, "Nasılsınız, işleriniz nasıl gidiyor" diye sorduğu esnaf dert yandı. Kılıçdaroğlu ve esnaf arasında şu diyalog yaşandı:

"Malı sattığımız fiyata şimdi kendimiz alıyoruz"

“Kılıçdaroğlu: Nasılsınız iyi misiniz? Gömlekleri nereden alıyorsunuz?

Esnaf: Mahmutpaşa’dan İstanbul’dan

Kılıçdaroğlu: Güzel. Tekstil bizde fena değil, iyi gelişti marka olarak da iyi.

Kılıçdaroğlu: Fiyatlar nasıl?

Esnaf: Fiyatlar çok arttı. Aldığımız malı şimdi sattığımız fiyata kendimiz alıyoruz.

Kılıçdaroğlu: Maalesef her alanda öyle bir tablo var. İnşallah aşılır moralinizi bozmayın...

"İnşallah sizi başımızda görürüz"

Bir başka esnaf: Çok memnun olduk sizi gördük burada, inşallah başımızda görürüz her zaman.

Kılıçdaroğlu: Ona millet karar verecek bizim ittifakımız var. İnşallah beraber Meral hanım ile.

Esnaf: İnşallah Meral Hanım ile beraber, temennimiz, beklentimiz artık. Çünkü istiyoruz, halk olarak da istiyoruz.

"Sizi yaşatmamız lazım, çünkü siz orta direksiniz"

Kılıçdaroğlu: Hep beraber huzur içerisinde yaşarız. Toplum çok gerildi. Adeta birbiriyle kavga eder noktaya taşındı, kutuplaştı. Bundan Türkiye’nin kurtulması lazım. Yani insanlar farklı düşünebilir ama kavga etmenin bir mantığı yok ki Türkiye bir sürü sorunla karşılaştı. Bunları da aşmamız lazım. Aşarız, moralimizi bozmayalım. Türkiye büyük ve güçlü bir ülke, hepsini aşacağız inşallah. Ve tabii sizin yaşamanız lazım çünkü esnaf orta direktir. Bu milletin orta direğidir.

Esnaf: İnşallah biz size güveniyoruz Pandemide biraz zorlandık. Bayramda kapandık 17 gün o çok kötü oldu.

Kılıçdaroğlu: İnşallah kredilerin faizlerini sıfırlayacağız.

Esnaf: İnşallah başkanım onu hep duyuyoruz.

Kılıçdaroğlu: Yoo sıfırlayacağım

“Hükümet yetkililerini yakından göremiyoruz”

Halı satan esnaf: Ekonomiyle milli mücadele veriyoruz, ekonomi düşmanımıza dönüştü. Yüzyıl önce verdiğimiz mücadeleyi bugün ekonomide vermek utandırıyor. Bir vatandaş olarak sizden beklentimiz yüksek. Özellikle CHP’ye güvenimiz tam. Daha doğrusu tek kapımız oldu. Lütfen böyle çay filan dağıtmıyorsanız bize birer tane dürbün getirin, hükümet yetkililerini yakından göremiyoruz. Bir derdimiz oluyor, işini yapması gerek kişilere ulaşamıyoruz. CHP’li vekilimizi gecenin bir vakitti aradım işimizi çözdü. Ben CHP’li değilim canı gölünden geçen seçimde bundan sonraki seçimlerde söz verdim eşim de aileme de söyledim oy vereceğiz. (ANKA)