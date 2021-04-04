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Kimliğini evde unuttu, 3 dakika ile sınavı kaçırdı

10 öğrenci sınava yetiştirilirken 1 öğrenci yetişemedi

04 Nisan 2021 12:56

Tokat’ta geçici nüfus cüzdanı çıkartılarak polis ekipleri ile sınav salonuna götürülen öğrenci, 3 dakika ile sınavı kaçırdı.

Tokat'ta Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavına girecek öğrencilerden kimliklerini kaybedenler, nüfus cüzdanında fotoğrafı bulunmayanlar nüfus müdürlüğüne koştu.

Vesikalık fotoğraf çekilmesi gereken öğrenciler kısıtlama nedeniyle fotoğrafçıların kapalı olması dolayısıyla şok yaşadı. Devreye polis ekipleri girerken, fotoğrafçıya ulaşılarak iş yerini açması sağlandı. 11 öğrenci fotoğraf çektirerek nüfus müdürlüğüne başvurdu. Anne ve babaları ile nüfus müdürlüğüne giden öğrenciler geçici kimlik belgelerini çıkarttı.

Oldukça heyecanlı olan öğrenciler sınava yetişmeme korkusu yaşarken devreye polis ekipleri girdi. 10 öğrenci sınava yetiştirilirken 1 öğrenci okulun uzak olması ve işlemlerin son dakikada yapılması nedeniyle sınava yetişemedi. 3 dakika ile sınavı kaçıran öğrenci üzüntü yaşadı.

Kaynak: İHA

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