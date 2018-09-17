Kim Milyoner Olmak İster'de elenen yarışmacı seyirciye sitem etti: Neden yaptınız bunu bana?

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde Pilates Eğitmeni olan Nilay Kanlıoğlu, baraja doğru giderken beşinci soruda "Tavla oyununda zarlardan birinin üçlü, öbürünün ikili gelmesine ne ad verilir?" sorusuyla karşılaştı. Soruya yanıt vermek isteyen yarışmacı, 'düşeş, düse dubara, sebayüdü' şıkları arasında kararsız kaldı ve seyirci jokerini kullandı. Seyircilerin yüzde 39'u 'düşeş'cevabını verince, yarışmacı seyircilere güvenip 'düşeş' şıkkını söyledi. Sorunun doğru cevabının 'sebayüdü' olduğunu gören yarışmacı seyircilere sitem ederek gözyaşlarına tutamadı. Bin TL alarak yarışmadan elenen yarışmacı, doğru cevabı tahmin edemeyen seyircilere; 'neden yaptınız bunu bana?' diyerek sitem etti.