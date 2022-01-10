Kim Milyoner Olmak İster'deki soru Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? adlı yarışmada Fenerbahçe ile ilgili sorulan soru taraftarını kızdırdı. Sosyal medyada tepkilerini gösteren taraftarlar, "Fenerbahçe Düşmanı ATV" etiketi ile tepkilerini dile getirdi.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında yarışmacıya sorulan Fenerbahçe-Galatasaray sorusu tepkilere neden oldu.

Yarışmacı Öznür Özdemir'in karşısına 3 bin liralık soruda Galatasaray-Fenerbahçe taraftarı arasında her zaman çekişmeye neden olan mağlubiyete ilişkin "Galatasaray'ın Süper Kupa ve UEFA Kupası şampiyonluğu gibi başarılarıyla övünen arkadaşına sürekli 'Biz de sizi 6-0 yendik' diyerek karşılık veren biri muhtemelen hangi takımı tutmaktadır?" sorusu Fenerbahçe taraftarlarını kızdırdı.

Sosyal medyadan kızgınlıklarını dile getiren sarı-lacivertli taraftarlar, "Fenerbahçe düşmanı ATV" etiketi açarak tepkilerini dile getirirken sosyal medya gündeminin en başına yerleşti.

"Sizi Fenerbahçeli sanıyordum"

Öznür Özdemir ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu arasında da ilginç bir diyalog yaşandı. Özdemir, Galatasaraylı olduğu bilinen İmirzalıoğlu'na "Sizi Fenerbahçeli olarak hatırlıyorum aklımda öyle kalmış" dedi. Bunun üzerine ünlü İmirzalıoğlu da "Benim takım UEFA Kupası'nı alan. Aynı zamanda da altı yiyen. Yanlış hatırlamışsınız" cevabını verdi.