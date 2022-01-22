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Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan İsviçre sorusu ve konuğun tepkisi gündem oldu

"Bana şöyle Orta Doğu, Uzak Doğu'dan cevaplar gelmiş olsaydı tamam diyecektim" t

22 Ocak 2022 09:46

Kim Milyoner Olmak İster programının dün yayınlanan bölümünde sorulan soru ve yarışmacının şıkları görünce verdiği tepki ile yaptığı yorum sosyal medyada gündem oldu. 

Kim Milyoner Olmak İster'de 100 bin liralık soruya gelen Hamide Tanır "1980'lere kadar hangi ülkedeki yetim, gayrimeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar devlet tarafından bazen açık artırmada satılarak çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır?"  sorusu soruldu. 

Avrupa ülkelerini özellikle de İsviçre'yi çok sevdiğini söyleyen yarışmacı, şıklarda İsviçre'nin de aralarında olduğu Avrupa ülkelerini görünce  "Ama bunlar Avrupa ülkesi. Bana şöyle Orta Doğu, Uzak Doğu'dan cevaplar gelmiş olsaydı tamam diyecektim" tepkisini verdi. 

İsviçre'ye gittiğini ve oradaki kültürü çok sevdiğini söyleyen Hamide Tanır,  "İsviçre'ye gittim gördüm, orası çok farklı bir ülke. Orada bir kalite yakaladım, güzellik yakaladım. Orada her şey farklıydı" dedi. 

Tanır, yarışmaya devam etseydi cevap olarak Danimarka'yı söyleyeceğini belirtti. O sırada ise cevap İsviçre çıktı ve Tanır'ın şaşkınlığı yüzüne yansıdı. 

Kim Milyoner Olmak İsterHamide Tanırİsviçre sorusu100 bin liralık soru

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