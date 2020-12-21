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Kilosu 500 lira olan künarı toplamak için 30 metre tırmanıyorlar

Çam fıstığından elde edilen künar, kilosu 500 liradan alıcı buluyor

21 Aralık 2020 11:09

Aydın'da çam fıstığından elde edilen künar, kilosu 500 liradan alıcı buluyor. Künarı toplamak için erkek işçiler yaklaşık 30 metre yükseklikteki ağaç tepesine çıkıyor. Kadınlar ise düşen kozalakları topluyor.

Nüfusu 24 bin olan Koçarlı ilçesinin kırsal 16 dağ mahallesinde vatandaşların geçim kaynağı olan çam fıstığı içi künar hem il hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Kilosu 500 lirayı bulan künar için işçiler, yaklaşık 30 metre yükseklikte, kozalakları ellerindeki demir çubuk ve sırıklarla toplamaya çalışıyor.

Yörede daldan dala tırmanarak kozalakları toplama işini daha çok erkekler yapıyor. Kadınlar ise düşen kozalakları topluyor. Kozalaklar kurutularak ya da makinelerde kavrulduktan sonra içindeki künar çıkartılıyor. Koçarlı'nın çevresindeki diğer ilçelerden toplanan künarlar, buradaki işletmelere getirilip, kavrularak işleniyor. Üretilen yıllık 2 bin ton künar, iç piyasa ile ihracata gönderiliyor. Künarın yüzde 80'i ihraç edilirken, yöre ve ülke ekonomisine yıllık 100 milyon lira katkı sağladığı bildirildi.

Çallı Mahalle Muhtarı Hasan Sarıoğlu, "Kozalak hasadımız bu sezon yeni başladı. Hasat yaklaşık 3 ay sürüyor. Bunu toplamak çok zor. Ekmek parası için çamların tepesine kadar çıkıyoruz. Yüksekliği 20- 30 metreyi buluyor. Şu an künarın kilosu 500 liradan satılıyor. Mahallemizdeki erkeklerin yüzde 80'i bu ağaçlara çıkıyor. Bakımlarını da ağaçlara çıkıp budayarak yapıyoruz. İş zor ama kazancı iyi" dedi.

Ağaçlara tırmanan Mehmet Durmaz (41), "11 yaşında ağaçlara tırmanmaya başladım. Çok zor ve zahmetli bir iş ama yapmak zorundayız. Şu ana kadar bir kaza bela yaşamadım. Ama her zaman tedbirli olmaktayız. Bu işi herkes yapamaz. Çocuk yaşlardan öğrenerek tecrübe edinilmesi gerekir" diye konuştu.

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