Kılıçdaroğlu'ndan kardeşine: Kardeşlikle ilgisi yok, bunun temelinde ahlak yatar

NTV canlı yayınında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında gündeme dair soruları cevapladı. Kılıçdaroğlu kardeşi ile ilgili 'Kardeşinize para mı verdiler?' sorusuna, "Benim ne söylediğimi siz de söylediniz herkes anladı. Belediye başkanımıza, 'Soyadı Kılıçdaoğlu da olsa, kim olursa olsun buna benzer şeyler söyleyince kapının önüne koyun' dedim. Konu ahlaki bir konu. Ama birisi cebine para koydu, çık şunu söyle dediyse kapının önüne koyarız" yanıtını verdi. "Konu ahlaki bir konu… " diyen Kılıçdaroğlu, "Birisi benimle aynı görüşü paylaşmasa bile ahlaklı insanın başımın üzerinde yeri vardır. Bana sordular ağabeyinizle bir sorununuz var mı diye? Ağabeyim olmadığı için hayır sorun yok dedim" ifadesini kullandı.