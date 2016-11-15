Kılıçdaroğlu'ndan AKP'li Yasin Aktay'a 'FETÖ' cevabı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hadi biz saftık. CHP, FETÖ'yü biliyordu, Kılıçdaroğlu yargılanmalı" diyen AKP Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay'a cevap verdi. "Bunların bir genel başkan yardımcısı var, kendisi profesör aynı zamanda. Allah aşkına akademisyen bir de bu, öğrencilerini nasıl yetiştirmiş acaba merak ediyorum" diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Sevgili Yasin Aktay, senin önüne, senin partinin önüne 2004 yılında bir belge koydular. Hem MİT Müsteşarlığı hem Genelkurmay Başkanlığı verdi. 'Bak bunlar himmet topluyor' dendi. Bugün Meclis'te aynısını söylüyorlar. 'Amma da büyüttünüz' demişler. Herkesin gelip kandırdığı bir adam Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetebilir mi? Yarın birilerinin gelip sizi başka türlü kandırma gücü olursa ne yapacağız. Üç tane terör örgütünü zaten siz bela ettiniz, her gelen sizi kandırdı. Efendim CHP bunlara ses çıkarmamış. Ben diğer gazetelerden değil de AKP'yi koşulsuz destekleyen bir gazeteden destek vereceğim (Akit) Bakın CHP'den Gülen'i bitirin önergesi. Biz 2013'te önerge vermişiz. Sonra aradan zaman geçiyor "Gülen'i AK Parti kurtardı" diyor. Kim yaptı bunu? Bunlar yaptılar. Siz saf değilsiniz, bir şey söyleyeceğim de burada söylenmez. Şimdi bunun faturasını askeri öğrencilere çıkarıyorlar. İş adamlarına çıkarıyorlar. Kardeşim talimatı veren belli, gidersin yakalarsın. Ha birileri yargılanmalı, Türkiye'yi bu hale kim getirdiyse onların yargılanması lazım."