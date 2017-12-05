Kılıçdaroğlu'ndan AKP'li Külünk'e davet: Benim evimde ayakkabı kutusu yok!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AKP Milletvekili Metin Külünk'ü belgeler üzerinden eleştirdi. Kılıçdaroğlu konuya ilişkin şöyle konuştu; CHP Genel Başkanı'nın evi aranmalı ve belgelere el konulmalıdır diyor, aklı evvel bir milletvekili... Ben sayın Külünk'ü hanımefendi ile birlikte evime davet ediyorum. Buyursun gelsin. Biliyorum benim evim onun evi kadar zengin değil, koltukları kadar zengin koltuğumuz da yok. Gelsin eşi ile beraber. Arzu ederse evimi gezdirebilirim kendisine. İstediği kitabı alır ama bir şeyden emin olmasını isterim. Vallahi de billahi de benim evimde ayakkabı kutusu yok. Daha belgeyi görmeden sahte ilan ettiler. Bir görün kardeşim. Sahtekarlığın ne olduğunu da siz çok iyi bilirsiniz. Her türlü numara var sizde? Ben eski maliyeciyim" dedi.