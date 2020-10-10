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Kılıçdaroğlu ve beraberindeki vekiller 10 Ekim Ankara katliamını andı

10 Ekim 2020 10:58

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve Ankara milletvekilleriyle, Ankara Tren Garı'nda katliamın yaşandığı alana geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP heyeti, patlamanın yaşandığı yere 10 Ekim anıtına karanfil bırakıp, saygı duruşunda bulundu.

TIKLAYIN - Bizi öldüren sarkaç: Katliam nasıl yapılır, ilişkiler ağı nasıl karartılır, insanlar yeniden nasıl ölür?

TIKLAYIN - 10 Ekim katliamının 5. yılı; "Bütün deliler çarşaf çarşaf ortadayken hiçbir şey yokmuş gibi davranabildiler"

 

 

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CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluSelin Sayek Böke10 ekim katliamıankara ten garı

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