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Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'den kritik görüşme sonrası ortak açıklama

18 Ocak 2017 16:15

'Başkanlık anayasası' görüşmelerinin ikinci turunun başlayacağı gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Kılıçdaroğlu kısa bir açıklama yaptı. 'Başkanlık anayasası' görüşmelerinin ikinci turunun başlayacağı gün CHP lideri Kılıçdaroğlu ile MHP lideri Bahçeli, TBMM'de görüştü. İki lider görüşmenin ardından gazetecilerin karşısına geçerek kısa bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, "MHP demokrasi tarihinin çok önemli bir partisidir. Sayın başkanı ziyaret ettim. Kendisi de lütfedip kabul ettiler. Anayasa değişikliğine ilişkin kaygılarımı paylaştım" dedi. Devlet Bahçeli bu açıklamaya tek cümlelik bir yanıt vererek, "Sayın genel başkan gerekeni söyledi" ifadesini kullandı.

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