Kılıçdaroğlu: Ülkemin yoksulları, yok sayılanları için bir yola çıktım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektriksiz geçen yedi gününü anlatan 9 dakika 17 saniyelik videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu mesajında, "Ülkemin yoksulları, yok sayılanları için bir yola çıktım" dedi.

Kılıçdaroğlu, elektrik faturalarına gelen zamları protesto etmek amacıyla 2 ay boyunca evine gelen faturayı ödememişti. Kararın ardından Kılıçdaroğlu çifti bir hafta boyunca karanlıkta kaldı.

Elektriksiz kalınan bir haftayı anlatan belgeseli Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Ülkemin yoksulları, yok sayılanları için bir yola çıktım. Halkımızı aydınlığa çıkarma yoludur bu. Yedi karanlık gecede, mücadelemin sıradaki adımlarını düşündüm. Kolay olmayacak biliyorum. Ama şunu da herkes bilsin: Vatanı satanlarla mücadele sert olur" ifadesini kullandı.

Videonun sonunda, “Birimiz karanlıktaysak hiçbirimiz aydınlıkta değiliz, geliyor gelmekte olan” notu yer aldı.

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