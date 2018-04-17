Kılıçdaroğlu: Sen 6. Filo'nun önünde secde ederken ben postalı da parkayı da 1968'lerde giydim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Hatay'da, sınırda vatandaşın ağzını bıçak açmıyor. Sakız karakoluna gittim. Kendime üniforma falan diktirmedim, ayıptır asker arkadaşlar var dedim. Arkadaşlarla oturduk, hepsinin morali iyi. Kendimize yetiyoruz, bayrağımız dalgalanıyor dediler. Atatürk büstünün önünde ufak bir fotoğraf çektirdik, komutana vatan size minnettar dedim. Ben Hatay'dayken bağırmış yine, parka, postal göndereyim diye. Ben parkayı da postalı ben 1968'de giydim. Sen 6.filonun önünde secde ederken ben adaleti savunuyordum. Benim postala, parkaya ihtiyacım yok. Benim kuşağım, genç Filistinlilerin yanına gitti. Erdoğan bunu bilmez, tarihini bilmez. Bildiği tek şey yeşil dolarlardır. Elinde fazla varsa oğluna ver, gönder askere. Benim oğlum getirdi fazla parka, yoksa eğer senin askere gitmeyen çocuklarına göndereceğim" dedi.