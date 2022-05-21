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Kılıçdaroğlu sanatçılar ile birlikte "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" türküsünü söyledi

"Özgür basın susturulamaz"

21 Mayıs 2022 22:35

T24 Özel

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından Maltepe Miting Alanı'nda düzenlenecek 'Milletin Sesi' mitingi için binlerce kişi alanda toplandı. Miting, CHP yönetimi, Büyükşehir Belediye başkanları, İstanbul’daki ilçe belediye başkanları ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun vatandaşları selamlaması ile başladı. Maltepe Sahil Miting Alanı’nda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından önce vatandaşlara söz verildi. Mitinge, 500 bine yakın kişi katıldı. 

Kemal Kılıçdaroğlu mitinge destek veren sanatçılar ile birlikte "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" türküsünü söyleyerek vatandaşlar kırmızı karanfil attı. Mitingin son anlarında Nazım Hikmet'e ait, Edip Akbayram'ın da şarkı olarak bestelediği "Güzen Günler Göreceğiz" şiiri hep bir ağızdan söylendi. 

Mitinge katılanlar vatandaşlar kalabalığın dağılması esnasında basının bulunduğu kısma dönerek, "Özgür basın susturulamaz" sloganları attılar. 

CHPMaltepe MitingMilletin SesiCanan KaftancıoğluKemal KılıçdaroğluNazım HikmetEdip Akbayram

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