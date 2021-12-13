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Kılıçdaroğlu'nun sloganı, TRT'nin 'Teşkilat' dizisinde: "Geliyor gelmekte olan"

"Benim her zaman bir B planım vardır"

13 Aralık 2021 10:38

TRT'de yayınlanan 'Teşkilat' dizisinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son günlerde sıkça kullandığı "Geliyor gelmekte olan" sloganı kullanıldı. 

Geçtiğimiz aylarda izleyici ile buluşan 'Teşkilat' dizisinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son günlerde sıkça kullandığı "Geliyor gelmekte olan" sloganı dizide kamuoyunun hayırsever bir iş adamı olarak tanıdığı ancak perde arkasında uluslararası bir komplo ağının karanlık bir temsilcisi olan Yıldırım karakterine söyletildi.

Bahsi geçen sahnede Gürkan Uygun'un canlandırdığı Yıldırım karakteri "Benim her zaman bir B planım vardır. Geliyor gelmekte olan Serdar, geliyor gelmekte olan" ifadelerini kullanıyor.

 

 

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