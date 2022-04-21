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Kılıçdaroğlu'nun evinin elektrik sayacı durdu

Evin elektriğini sağlayan sayaç mühürlenerek akım kesildiği için ekranında “error” yazıyor

21 Nisan 2022 14:04

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriği kesildi. Evin elektriğini sağlayan sayaç mühürlenerek akım kesildiği için ekranında “error” yazıyor.

Yılbaşında elektriğe yapılan zammın geri alınması için bireysel olarak eylem yaparak 2,5 aydır faturasını ödemeyen CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun Ankara’daki evinin elektriği bugün 10.30 sıralarında kesildi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler. Buna maruz kalan milyonlar için çıktım bu yola. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun Ankara Çankaya’daki bir apartmanda bulunan kendi dairesine elektriği sağlayan sayaç, dağıtım şirketi olan EnerjiSA ekipleri tarafından mühürlenerek akım kesildiği için ekranında “error” yazıyor.

Kaynak: ANKA

TIKLAYIN - "Zamlar geri çekilene kadar faturamı ödemeyeceğim" demişti; Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriği kesildi

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