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Kılıçdaroğlu'nun avukatı: Bize suikast ihbarı geldi, koruma ekibi uyarıldı

04 Aralık 2020 08:00

ARTI TV'de yayınlanan 'Detay' programına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, yakın zamanda Kılıçdaroğlu'na yönelik suikast girişimi bilgisi aldıklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik yakın zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik suikast girişimi bilgisi aldıklarını söyledi.

ARTI TV'de yayınlanan "Detay" programında Ayşe Yıldırım ve Kemal Göktaş'ın sorularını cevaplayan Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında yaşanan gelişmeleri aktarırken, Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'un "Kılıçdaroğlu'na suikast düzenlenecek yerine Ekrem İmamoğlu geçecek" iddiası soruldu. Bu bağlamda kendilerine ulaşan bir suikast ihbarı olup olmadığı yönünde bilgisi sorulan Çelik, "Evet geldi öyle bir ihbar" dedi.

Ayşe Yıldırım'ın, "Kemal Bey'e bir suikast girişimi olacağına yönelik yandaş gazetecilerin köşelerinde yazılar çıkıyor. Ve nitekim de işte Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir suikast ihbarı ortaya çıktı ve o listede başkalarının da olduğu söylendi. Şimdi Kemal Bey'e yönelik böyle bir ihbar aldınız mı? Sözü edilen listede Kemal Bey var mı?" sorusu üzerine Celal Çelik şu cevabı verdi:

"Şimdi bu son listede olup olmadığına ilişkin bir bilgim yok, öncesinde öyle bir iddia geldi. Nitekim bu yani öyle çok yeni, ilk defa açığa çıkmış bir şey olarak görülmez. Çünkü onu bırakın siz, zaten CHP Genel Başkanı suikast girişimlerine maruz kaldı defalarca. Yakın zamanlarda geldi öyle bilgiler. Koruma ekibi uyarıldı, bu anlamda daha dikkatli olması gerektiği ifade edildi. Bu şekildeki bilgiler elbette geldi."

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