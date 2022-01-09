Kılıçdaroğlu'ndan Selçuk Bayraktar açıklaması: Damat damat olmadan önce fabrikasını gezen benim; çok iyi ekipleri vardı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı insansız hava aracı üreten Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve ailesinden kendisine yıllar önce davet geldiğini ve İkitelli'deki fabrikalarını gezdiğini açıkladı. "Bir insan teknoloji, yazılım konusunda önemli hamleler yapıyorsa desteklemek lazım" diyen Kılıçdaroğlu, "Belli şikayetleri vardı, yardımcı olmamı istediler. Ben de kendilerini kutladım. Çok iyi ekipleri vardı." açıklamasını yaptı.

HaberTürk'te dün akşam Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek adlı programda "Bir hükümet değişikliği söz konusu olursa, siz savunma sanayisini destekleyecek misiniz?" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu görüşünü şöyle aktardı:

"Belki ilk kez burada söyleyeceğim, damat damat (Selçuk Bayraktar) olmadan önce onların İkitelli'deki fabrikasını gezen benim. Baba Allah rahmet eylesin, hayattaydı. Bir akademisyen arkadaşımla gittim. Benim gelmemi istemişlerdi. Güzel bir kahvaltı sofrası vardı. Ekranda İHA'ların nasıl başarılı olduklarını gösterdiler. Belli şikayetleri vardı, yardımcı olmamı istediler. Ben de kendilerini kutladım. Çok iyi ekipleri vardı. Daha sonra evlilik oldu. Tabii Allah mutlu etsin. Gelişmesini isterim, büyümesini isterim, iyi yatırım yapmasını isterim. Bir insan teknoloji, yazılım konusunda önemli hamleler yapıyorsa desteklemek lazım. Onun siyasi görüşü önemli değildir. Hiçbir tereddüdüm yok. ASELSAN'da ciddi yetişmiş eleman kaybımız oldu. Büyük kısmı Hollanda'ya gitti daha iyi paralar verildiği için."

TIKLAYIN | Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Bu kadar kişiyi araya sokmana gerek yok, çekinme ara