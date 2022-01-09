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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Bu kadar kişiyi araya sokmana gerek yok, çekinme ara

09 Ocak 2022 14:15

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün katıldığı programa Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun telefonla bağlanmasına ilişkin olarak, "Bu kadar kişiyi araya sokmana gerek yok Erdoğan, çekinme ara" paylaşımını yaptı. 

Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Biliyorsunuz dün Teke Tek’teydim, arayan arayana… Aratanı da biliyoruz. Bu kadar kişiyi araya sokmana gerek yok Erdoğan, çekinme ara" ifadesini kullandı. 

TIKLAYIN | Kılıçdaroğlu'ndan, konuk olduğu yayına TBMM Başkanı ve Ulaştırma Bakanı'nın bağlanmasına yanıt: Saray'ı da bağlayın!

 

KılıçdaroğluErdoğanarama

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