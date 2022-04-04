Kılıçdaroğlu’ndan kendisine 1 milyon liralık tazminat davası açan Erdoğan’a: Tahsildara 'ekonomist' denmez bizim memlekette, gücenme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine "Sen ekonomist değil, olsan olsan 5’li çetenin tahsildarı olursun" sözleri nedeniyle 1 milyon liralık tazminat davası açan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben yaptığı konuşmada, ''Sevgili şahsım tahsildara ekonomist denmez bizim memlekette, gücenme. Hem gocunacak bir şey yok'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1 milyon liralık manevi tazminat davası açmış, davanın nedeninin Kılıçdaroğlu'nun 22 Mart'ta grup toplantısında yaptığı konuşma ve 31 Mart'taki Twitter paylaşımı olduğu belirtilmişti.