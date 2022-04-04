Kılıçdaroğlu’ndan kendisine 1 milyon liralık tazminat davası açan Erdoğan’a: Tahsildara 'ekonomist' denmez bizim memlekette, gücenme

04 Nisan 2022 19:04
Kılıçdaroğlu, 22 Mart'taki grup toplantısında Erdoğan'ı eleştirmiş ve şunları söylemişti:
"Bir taraftan tefecilere faiz ödüyorsun, diğer yandan köprüden geçmesen de havalimanından uçmasan da para ödeyeceksin. Bu paralar sadece 5’li çeteye giden paralar değil. Önümüzdeki seçimlerde hala AK Parti’ye MHP’ye oy verirseniz, bu soygunun tarafı olursunuz. Oligarklar paralarını Londra’ya götürdü. O paraları da buraya getireceğim. 5’li çetenin hamisi ve pazarlamacısının adı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Keşke mahkemeye verse."
Davaya konu olan paylaşımda ise Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın kendisiyle ilgili "O vergi memuru ama ben ekonomistim. Aramızdaki fark bu" sözlerine yanıt vermiş, Kılıçdaroğlu, yanıtında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Sen ekonomist değil, olsan olsan 5’li çetenin tahsildarı olursun. Halkın parasına göz dikmiş bir tahsildar!"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini mahkemeye veren AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yayınladığı bir video ile yanıt verdi.
Kılıçdaroğlu'nun 'Gücenme' notuyla paylaştığı videoda şunları söyledi:
''Sevgili halkım merhaba. Geçenlerde şahsım bana her zaman ki gibi hakaretler edip kendisini ekonomist ilan etti. Ben de kendisine 'olsan olsan beşli çetenin tahsildarı' olursun dedim. Beyfendi incinmiş hemen mahkemeye koşmuş. Bu tanıma ihyayi tedbir kararı çıkartmaya çalışıyor. Bizim memlekette tahsildara tahsildar derler. Çeteye de çete. Hem gocunacak bir şey yok. Bak TDK ne diyor: 'Bir kimseye veya bir kuruluş adına para toplamakla görevli kimseye tahsildar denir.' Ayıp olan şey bunu halk için yapacağın yerde beşli çete için yapman. Sevgili şahsım tahsildara ekonomist denmez bizim memlekette, gücenme''
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