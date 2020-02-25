Kılıçdaroğlu'ndan FOX TV muhabirine tepki gösteren Erdoğan'a: Kibir abidesi, ezberi bozuldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine soru soran FOX TV muhabirine gösterdiği tepkiye değinerek, "Ezberi bozulmuş" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Birkaç tane şehidimiz var" ifadesini soran FOX TV muhabirine , Erdoğan'ın verdiği tepkiyi değerlendirdi. FOX muhabirinin sorduğu soruyu hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Ezberi bozulmuş. Kendi söylediğine kendisi 'siz yalan söylüyorsunuz' diyor" dedi.

Ne Omuştu?

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