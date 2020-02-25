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Erdoğan 'soru' sorulmasına sinirlendi: FOX önce gazete olsun!

25 Şubat 2020 10:40

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde Atatürk Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fox muhabirinin, "Libya'da birkaç tane şehit var' ifadeniz tartışıldı" sözlerine sert bir dille yanıt veren Erdoğan, "Fox, önce gazete olsun, medya olsun, yalan haber üretmeyi bırakın" ifadesini kullandı.

Sözlerinin devamında ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Erdoğan, söz konusu haberleri doğrulayan bir açıklama yaptı. Erdoğan, "Arkadaşlar bizim kendimize ait iki tane şehidimiz var" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Libya'da "birkaç tane asker"in şehit düştüğünü açıklamasının ardından, Albay Okan Altınay'ın Trablus Limanı'nda hayatını kaybettiği, naaşının memleketinde sessiz sedasız defnedildiği iddia edilmişti. Ancak resmi kanallardan şehit haberlerine yönelik bir doğrulama gelmemişti.

 

 

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