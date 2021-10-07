Kılıçdaroğlu Malatya'ya giderek Ağbaba'ya taziyede bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen hafta annesini kaybeden Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta annesi Elif Ağbaba’yı kaybeden Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’yı beraberindeki heyet ile birlikte Malatya’daki baba ocağında ziyaret ederek başsağlığı diledi

Ziyarette Kılıçdaroğlu'na, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar eşlik etti.