Kılıçdaroğlu, liderler zirvesiyle ilgili HDP kulisini doğruladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda AKP Genel Başkanı Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul ettiği zirveyle ilgili kulis haberi doğrulandı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, zirvede HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın olmayışı ile ilgili olarak "Ayrıntıya girmek istemem, HDP liderinin de orada olmasını doğru buluyorum. 5 milyon oy almış, ağırlıklı olarak Kürt seçmenin oy verdiği bir parti. Darbe karşıtı bildiriye imza attılar. Bunu söyledim. Ama davet sahibi değiliz" dedi.