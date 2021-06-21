Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Hiçbir boomer müziğinizi çalamaz!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müzik sınırlamasını saat 24.00'a çektiğini açıklamasının ardından, birçok farklı tarzda müzik dinleyen gençlere video mesajla seslenerek, "Sizden tüm anlaşmazlıkları bir kenara bırakıp bu boomerı tarihe göndermek için odaklanmaya davet ediyorum. Duydunuz mu beni EXO'cular, BTS'ciler? Black Pink'çiler? Ülkenin kaderini siz değiştireceksiniz" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında, "Müzik ile ilgili sınırlamayı da 24.00'a çekiyoruz. Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur” açıklamasını yapmıştı.

Müzikle ilgili bu kısıtlamaya tepki gösteren Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı video mesajla gençlere seslendi.

Kılıçdaroğlu’nun video mesajında şunları söyledi:

"Bu ruhsuza bye bye diyeceğiz"

"Popçular, rockçılar, metalciler, rapçiler, hiphopçular, funkçılar, elektronikçiler, k-popçular, türkücüler, canım gençler bugün bir boomer çıktı, müziğimizi yasaklayacağını söyledi. Müzik ruhun dilidir. Ruhsuzlar bunu anlamaz. Müzik, kalbinizin edebiyatıdır gençler. Sözlerinizin bittiği yerde müzik başlar. Müzik yoksa aşk da yok. Peki biz ne yapacağız? Sizden tüm anlaşmazlıkları bir kenara bırakıp bu boomerı tarihe göndermek için odaklanmaya davet ediyorum. Duydunuz mu beni EXO'cular, BTS'ciler? Black Pink'çiler? Ülkenin kaderini siz değiştireceksiniz. Bu seçimde bu ruhsuza birlikte 'bye bye' diyeceğiz. Sonra yine kapışırız, sorun değil."

Boomer nedir?

İngilizce “Baby Boomer” ifadesi ile 1946-1964 yılları arasında doğan “Patlama Kuşağı” anlatılıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonraki “nüfus patlaması” yıllarında doğan bir milyar bebekten ötürü bu kuşağa “Baby Boomers” kuşağı deniliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 26.2.1954 tarihinde doğdu.

TIKLAYIN- Erdoğan: Müzik yasağını saat 00:00'a çekiyoruz; kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok