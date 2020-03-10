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Kılıçdaroğlu o görüntülerle ilgili konuştu: Kapıda beklerken; birisi havaya bakıyor, birisi yana bakıyor; içimi acıttı

10 Mart 2020 14:50

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rus Devlet Televizyonu 'Rossiya 1' kanalının yayınladığı Erdoğan ve beraberindeki heyetin 2 dakika boyunca bekletildiğini gösteren haberle ilgili "Kapıda beklerken; birisi havaya bakıyor, birisi yana bakıyor, birisi kravatıyla oynuyor. içimi acıttı" dedi. 

"Ağrıma gidiyor"

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, tartışmalara neden olan videoyla ilgili "Ağrıma gidiyor" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü; "Putin'in el işaretiyle bizimkileri çağırması 'Beyler buyurun gelin' diye hepsiyle tek tek tokalaşması, ağrıma gidiyor. Dışişleri Bakanı'nı görüyorsunuz; ter basmış, elindeki dosyayı yelleç gibi kullanıyor."

"Bir görüntü var içimi acıtıyor"

"Bir görüntü var, içimi acıtıyor" diyen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyetin bekleme esnasındaki anlarını "Kapıda beklerken; birisi havaya bakıyor, birisi yana bakıyor, birisi kravatıyla oynuyor, hepsi sıkkın... Yapılan muamaleyi görüyorlar zaten" şeklinde yorumladı.

CHP lideri yapılan muameleyi kabul etmediğini belirterek, "Haksızlık var mı? Evet haksızlık var. Yanlış mı? Evet yanlış. İnsanlar aşağılanıyor mu? Evet aşağılanıyorlar. Hak ediyorlar mı? Hayır, bunu asla kabul etmiyoruz" dedi. 

AKP Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir de Mahir Ünal... Ne işi var orada?

AKP Genel Başkan yardımcısı Mahir Ünal'ın ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in de Türkiye ile Rusya arasında yapılan uluslararası görüşmeye gitmesini "Ne işleri var orada?" sözüyle eleştiren Kılıçdaroğlu, "Parti devleti dediğimiz budur. Devletin bütün sırlarına vakıflar ama burada konuşmuyorlar" sözlerini kullandı.

Ne olmuştu? 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İdlib'deki, kriz için Moskova'da ağırladığı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Türk heyetini, diplomatik teamüllere aykırı olarak 2 dakika boyunca beklettiğine ilişkin video görüntüleri tartışma yaratmıştı. 

Rusya'nın resmi devlet kanalı Rossiya'nın yayınladığı görüntüler üzerine konan kronometrede Erdoğan ve beraberindeki heyetin 2 dakika boyunca zirvenin yapıldığı salonun önünde bekletildiği görülmüştü. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Moskova ziyaretine ilişkin Rus basını tarafından servis edilen görüntülerle ilgili "Rutin bir sürecin bile birilerince manipüle edilerek farklı noktalara çekilmeye çalışılması buradaki kötü niyeti gösteriyor aslında. Nitekim bizim medyaya görüntü vereceğimiz Putin’in çalışma ofisi bir uçta, biz ise öbür uçtan geliyoruz. O bu uçtan çıkana kadar, biz de bulunduğumuz yerden çıkana kadar buluşma noktası gibi orta noktada buluşuyoruz. Bazıları da buradan art niyetli çıkarımlar yapmaya çalışıyorlar. Sayın Putin bizi arabaya kadar uğurladı. Tabi niyet kötü olunca bunu yazmıyorlar, göstermiyorlar" diye yanıt verdi.

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