Kılıçdaroğlu: Erdoğan'a yaptığım çağrıyı yineliyorum, derhal bir Kara Kış Fonu oluştur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kara kış kapıda. Erdoğan'a yaptığım çağrıyı yineliyorum: Derhal bir Kara Kış Fonu oluştur. Kaynağı nereden bulacağını da artık biliyorsun. Kaybedecek vakit yok, hemen yap bunu” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, bugün TBMM’de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın bir bölümünün videosunu paylaştı. Kılıçdaroğlu’nun, paylaştığı videoda şunları söylediği görüldü:

“2021’in ilk 5 ayında 1 milyon 525 bin abonenin elektriği kesildi. 674 bin abonenin de doğalgazı kesildi. 674 bin hanede bu kış ne olacak. Ben düşünüyorum, Millet İttifakı’nı oluşturan saygıdeğer partilerde düşünüyor ama iki partinin hiç umurunda bile değil. AK Parti ve MHP. Hiç umurlarında değil. Bu yılın beş ayında 1,5 milyonu aşkın kişini elektriği kesilmişse 700 bine yakın kişinin doğalgazı kesilmişse önümüzdeki kış çok büyük felaket geliyor demektir. Bir fon kur kardeşim, fakir fukaraya yardım için, garip guraba için fon kur.

Senin beşli çeten var dünyanın parasını kazandılar hala kazanmaya devam ediyorlar. Paralarının büyük kısmını da yurtdışına götürdüler. Beşli çetene söyleyeceksin her birine 1’er milyar dolar versinler. 5 milyar dolar. Yeter mi? Hayır. Çıkıp milletin önünde şunu söyleyeceksin, ‘Bende 13 uçağımdan 12’sini satacağım, ben de bu fona koyacağım, ben de milletimin yanında duracağım. Hiç kimsenin elektriği kesilsin istemiyorum, hiç kimsenin doğalgazı kesilsin istemiyorum. Hiçbir evde bir çocuk üşümesin istiyorum’ diyeceksin.”

Kılıçdaroğlu, görüntüleri şu notla paylaştı:

“Kara kış kapıda. Erdoğan'a yaptığım çağrıyı yineliyorum: Ülkemizdeki yoksul hanelerin yok olup savrulmaması için derhal bir Kara Kış Fonu oluştur. Kaynağı nereden bulacağını da artık biliyorsun. Kaybedecek vakit yok, hemen yap bunu!”