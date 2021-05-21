Kılıçdaroğlu'dan Sedat Peker'in iddialarına ilişkin soruya yanıt: Lağım patlamış, her tarafı pislik götürüyor, kokudan geçilmiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve bazı AKP'li milletvekilleri ile iddialarına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sessizliğine ilişkin bir soruya "Lağım patlamış, her tarafı pislik götürüyor, kokudan geçilmiyor. En tepedeki, hiçbir şey olmamış gibi oturuyor, tek kelime etmiyor" şeklinde yanıt verdi.

Halk TV'ye konuşan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sessizliğine ilişkin "Demek ki lağım kokusundan memnun" dedi.

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