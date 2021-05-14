Kılıçdaroğlu'ndan Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili açıklama: Soylu istifa ederse bu tartışmanın üzerini örterler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına ilişkin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa eder mi sizce? sorusunu, "Soylu istifa ederse tartışmanın üzerini örterler" şeklinde yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV’de “Liderler ile Söyleşi” programında gazeteciler Suat Toktaş, İpek Özbey, Gökmen Karadağ ve Ozan Gündoğdu’nun sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugünkü “Sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız çalışanımız olduysa, hepsinden helallik istiyoruz” sözüne ilişkin, "Erdoğan gerçekten helalleşmek istiyorsa, 5’li çeteye parayı vermeyecek, esnafa dağıtacak.” değerlendirmesini yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Erdoğan gerçekten helalleşmek istiyorsa esnafa dağıtacak"

“Helalleşme diyor, neyin helalleşmesi. Vatandaş sizden hibe bekliyor, bana yardım et diyor. Açım diyor… Erdoğan para yok diyemez, para var. Birileri için para var. Üstelik dolar ve euro var. Doların fiyatı yükseldiği zaman 5’li çete seviniyor. Tünelden geçerken, uçağa binerken ödeyeceksin. Peki esnaf, kahveci ne yapacak? Bırakın helalleşmeyi, bunlara imkan ver. İnsanların duygularını sömürmek amacıyla ‘Onların sıkıntıları nasıl unutturabilirim?’ böyle bir çaba. Erdoğan gerçekten helalleşmek istiyorsa, 5’li çeteye parayı vermeyecek, esnafa dağıtacak.”

"Erdoğan esnaf oy verecek diye düşünüyor"

“Esnafa ‘Nasıl olsa bana oy verecek’ diye düşünüyor Erdoğan. Ben (5’li çeteye) parayı vereyim… 21 elektrik dağıtım şirketi için fiyatlarında indirim yaptı, sağladığı imkan 21 milyar lira. Para yok diyor, para var. Ama siyasi tercih daha varlıklılardan yana.”

Erken seçim

Bir, vatandaşa iktidar olduğumuzda nasıl daha iyi Türkiye’yi yönetiriz mesajını vermemiz lazım. Bunu vermeye çalışıyoruz zaten. İktidar olduğumuzda ilk 1 haftada ne yapacağımızı bile kamuoyuna deklare ediyoruz… Şunu yapmak istiyoruz, önce vatandaşı rahatlatacağız. İki, rahatlıkla her hareketi, aldığımız her kararı eleştirebileceksiniz. Biz de o eleştirilerden ders çıkaran siyasiler olacağız. Biz eğer topluma inançla ve güvenle bunları verirsek, vatandaş doğal olarak ‘Niye erken seçime gitmiyorsunuz?’ diyecek… Vatandaş bunların yönetemediğini görüyor. Bana söyler misiniz? Cumhuriyet tarihinin hangi döneminde bu kadar intihar oldu, işsiz bir kişi Meclis’in çatısına çıkıp ‘Bana iş bulun yoksa kendimi atacağım’ dedi. Tepeye oturacak kişinin ahlaklı bir insan olması, insanını sevmesi, hesap vermekten korkmaması lazım. Mal varlığını açıklaması lazım.

Biz ne diyoruz, bu döviz garantili 5’li çetenin yaptığı işler bırakın torunlarımızı, onların torunlarını borcun altına sokuyor. Para yok diyorlar, para veriyorsun. Onlara para var. 128 milyar dolar nereye gitti? Türkiye bugün savaşa girse Merkez Bankası’nın kasasında 1 centi yok.

"Türkiye'nin geleceğini 5'li çeteden kurtaralım"

(5’li çeteye gidenleri) Kamulaştıracağız. ‘Gelin buraya bizden önceki hükümetin yapmış olduğu anlaşmayı içinize sindirebiliyor musunuz’ diyeceğiz. ‘Sindiriyoruz’ derlerse biz sindiremiyoruz, gelin bunları maliyetini çıkaralım diyeceğiz. Gerçek maliyetler çıkacak. Üstüne makul bir kar vereceğiz, al paranı, hadi güle güle. Gerekirse ben bunun için kampanya da açacağım. Türkiye’nin geleceğini 5’li çeteden kurtaralım. Hakkını teslim ediyorum zaten, kamulaştıracağım. Mağdur etsem haklılar. Maliyeti çıkarıyorum, üstüne kar payı veriyorum.

"Bu soygun düzenine son vereceğiz"

Devletin yaptığı yolun köprünün ticari sırrı mı olur? Niye ticari sır diyorlar, birilerine olağanüstü avantajlar sağladılar. Yargıya taşısınlar, dünyanın hangi ülkesinde böyle adaletsiz düzen kabul edilir. Bu soygun düzenine son vereceğiz.

Erdoğan ile şirketler arasında çıkar ilişkisi mi var?

Yeri zamanı geldiğinde hepsi ortaya çıkacak. Bu ülkede başka müteahhit mi kalmadı. İhale kanunu zaten iflas etmiş, ihale kanunu diye bir kanun yok. Cumhurbaşkanlığı makamı ihale dağıtma makamı mıdır? O zaman Kamu İhale Kurumu’nun ne işi var. Kapatalım. Şu an fiyatı, ihaleyi belirleyen bir kişi var, o da Erdoğan. Türkiye açıkça söylüyorum, resmen soyuluyor.

"Türkiye Cumhuriyeti devleti yanlış yönetim yüzünden saygınlığına darbe yemiş bir ülkedir"

Az önce söylediklerimi Millet İttifakı bileşenlerinin tamamı söylüyor. Devletin göz göre göre soyulduğunu onlar da görüyorlar. Millet İttifakı’nın dışındaki Sayın Babacan ve Davutoğlu onlar da söylüyorlar. Soygunu kabullenemeyiz, oraya noktayı koyacağız. Bu millet bizi iktidara tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunun diye getirdi. Hepimiz güçlendirilmiş parlamenter sisteme ihtiyaç var diyoruz. Neden bu sistem Türkiye’yi batırdı. Düşünebiliyor musunuz, Türkiye Cumhuriyeti devleti yanlış yönetim yüzünden saygınlığına darbe yemiş bir ülkedir. Doğu Akdeniz’de karbon yataklarına bizi dahil ettiler mi? Hakkımız olan yerde size hak vermiyoruz dediler. Tam üye olacaktık Avrupa Birliği’ne şimdi hukuk sistemi askıya alınmış devlet görünümündeyiz. Efendim, polisler bilmem ne yaparken fotoğraf çekmeyeceksiniz. Anayasa’nın bana tanıdığı hakkı kullanmayacaksın diyor bir genelge ile. Başka, siz rüşvet alan bir kişiyi Türkiye Cumhuriyeti’nin büyükelçisi atadığınız zaman saygınlık mı kalır? Rüşvetle yaptırmadılar mı her işi. Bir ülke gösterin bana rüşvet alan birini büyükelçi tayin etsin, biz ikisini tayin ettik.

Mithat Sancar'ın açıklamaları

İttifakın genişleyip genişlememesi bugünkü sorun değil. Yerel seçimlerde ittifak yoktu, ama doğrudan doğruya bir ittifak oluştu. Önümüzdeki süreç içinde normal seçimler, milletvekilliği, cumhurbaşkanlığı seçimleri içinde oturur konuşuruz. Ama şöyle bir gözlemim var. Belli şeyleri belli zaman dilimi içinde ortaklaştırdık. Örneğin güçlendirilmiş parlamenter sistem. Bunları bir araya gelerek ortaklaştırmadık. Her parti kendi söylemini geliştirdi ama bir baktık ki sözcükler farklı da olsa aynı şeyleri söylüyoruz. HDP bizim ittifakın içinde değildi, nasıl bir pozisyon alır bilmiyorum… HDP’yi Cumhur İttifakı kendi yanında tutmak için özel bir çaba harcıyor. Seçimlerde, Kırmızı Bülten’le aranan kişiyi devletin televizyonuna çıkardılar. Ama ben bu milletin ferasetine güveniyorum, yemediler bunu. Halkı kendi ayak oyunlarıyla kandırabileceklerini sanıyorlar.

Süleyman Şah Türbesi

Sembolik olmanın dışında kendi toprağını terör örgütüne veren devlet olur mu? Anıtkabir’e oradan toprak geldi mi? Geldi. Sen kendi toprağını terk ediyorsun. Bu devlet kendi toprağını terk eden devlet görüntüsü asla vermemelidir. Bu toprak kimin benim, bayrak kimin benim… O bayrak, türbe oraya gidecek. Bu iktidara geldiğimizin ilk haftasında…

KYK borçları

Öğrenciyken Kredi Yurtlar Kurumu’ndan kredi alan fakir ailelerin çocukları var. İş vermiyorsun. Sonra babanın mallarına haciz konuluyor. Sen para istiyorsan, önce ona iş bulacaksın. Biz ne diyoruz, faizler silinecek, iş bulduktan sonra ödenecek.

"Bürokrasinin b’sini dahi bilmeyen insanlar getirildi"

Saray bürokrasisi dışında bürokraside sorun yok. Buradaki bürokrasi devre dışı bırakılmış durumda. Örneğin Dışişleri. Kimin Dışişleri Bakanı olduğu belli değil. Devletin liyakatli kadroları var, bunlar görev bekliyor. Görev vermiyorlar, niye? Çünkü yandaş değilsin. Ben devlette öyle yetiştim. Objektif sınavlarla girdim. Hesap uzmanlığı sınavını kazanmak çok zordu, kazandık. Kazandıktan sonra gördük. Bu sınavlarda torpil yapılmıyor… Biz yetişmiş nitelikli elemanı kapışırdık. Devlette planlama, teftiş kurulu, hesap uzmanları kapatıldı. Bu üç kurum devletin akademisi gibiydi. Her görüşten insan vardı, ama nitelikli insanlardı. Bunların tamamı yok oldu, bürokrasinin b’sini dahi bilmeyen insanlar getirildi. (Bürokrasiyi bilmeyen yandaş kadrolar CHP iktidar olduğunda) Zaten onların kendileri kendiliğinden giderler.

Kanun teklifini veren kişinin kanundan haberi yok. Neden Saray’dan haber gelmiş noktasına bile dokunmayacaksınız diye. Çek Kanunu sonra genelge ile düzelttiler.

"CHP iktidara gelirse Türkiye rahatlayacak""

Herkes rahat olsun. Bizim ittifakımızda CHP toplumda yaşayan herkesin güvencesidir. Bu güvencenin yanında Temel Bey, Meral Hanım, Demokrat Parti de olacak. Olursa ittifak büyürse, Ali Babacan, Sayın Davutoğlu da olacak. Hiçbir şey olmayacak. Türkiye rahatlayacak. Bayramı bayram gibi kutlayacak. Bayram kutlanıyor mu? Evlerde yas var. Koronadan ölenleri bile gizliyorlar.

Rahmetli Ecevit iki temel şeye imza attı. Bir KPSS’dir, dedi ki torpil olmasın. Şimdi yeni bir karar almışlar Saray’dan mı ne olacak. İki Ekonomik Sosyal Konsey’dir. Toplumu dinleyeceksiniz sonra çözüm üreteceksiniz. Akılda kalıcı olsun diye şunu söyleyeyim; pandeminin başında KDV’yi bire indirdiler, sonra uçakla seyahati yasakladılar…. Derin bir çelişki var, neden yönetemiyorlar. Bütün kararlar bir kişiye bağlandığında yönetilmiyor zaten. Akdeniz’de bir gemimiz arandı. 4 saat kimse Erdoğan’a ulaşamadı kimse. Büyükelçi bir saat daha bana izin verin dedi, olmadı sonra gemimize girdiler. Kimse 4 saatte Erdoğan’a ulaşamıyor. Yarın savaş olsa ne olacak? Böyle bir hükümet olur mu? Çağ dışı. İnsanlığın varlığından beri istişare vardır. Çocuğa ayakkabı alırken bile ona danışırsınız beğendin mi diye. Toplum bunu görüyor.

Cumhurbaşkanı adaylığı

Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı’nı şöyle karşılaştıralım. Cumhur İttifakı otoriter yapıyı destekleyen bir yapı. Bahçeli bile Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan’dır diyor. Demokrasiden uzak bir yapı. Millet İttifakı’nda ise bunlar oturulur konuşulur. Bu ittifakın kendi özgür iradesiyle belirleyeceği bir süreç olmalıdır. (Erken seçim talep eden ittifakın bunu konuşması gerekmiyor mu?) Biz zaten seçime hazırız. Bütün kadrolarımızla çalışıyoruz…

Emeklilere ikramiye

Arkadaşlarıma şunu söylüyorum, sorunları dile getirmeyin, nasıl çözeceğimizi de anlatın. Bizim siyasette geliştirdiğimiz bir tavır var: Sosyal kimlikler üzerinden siyaset yapmak. Hiçbir siyasi parti apartman görevlilerinin sorunlarını dile getirmedi. Biz apartman görevlilerinin sorunlarını dile getirince bütün apartman görelileri bizi dinliyor. Taşeron işçileri de dile getirdik. Sendikalar dahi dinlemiyordu… Emeklilere iki maaş ikramiye mi? Akıllarına bile gelmezdi. E bunların da rahat yaşamaya hakkı var. Pandemi cezası diye bir ceza olmayacak.

Sedat Peker açıklaması

"Soruşturma başlatabilecek cesareti olan bir savcı çıktı mı? Savcıya araştır diye talimat veren var mı? Ben savcıysam, adım da Cumhuriyet Savcısı’ysa ben bunu araştıracağım diyip ortaya çıkan var mı? Biz mafyaya kızıyoruz.

Mafyanın büyüyeceği ortamı siyasi iktidar zaten yaratmış. Kol kola geziyorlar, fotoğraf çektiriyorlar. Bir mafya liderinin İçişleri Bakanı ya da siyasi ile yan yana fotoğraf çektirmesi ne demektir? ‘Bana dokunma’ anlamına gelir. Sizin ne işiniz var onlarla? Düne kadar el bebek gül bebekti. Mitingler düzenlendi. Dünyanın hangi ülkesinde mafya liderine devlet koruma verir? Akıl alacak şey değil. Valalhi de billahi de bunlar devleti yönetmiyorlar, yönetemiyorlar, yönetemezler. Devlet soyuluyor; kaçakçılar, kokainciler, insan kaçakçıları bir tarafta. Her taraf yol geçen hanına döndü. Polisi, bürokrasiyi kimsenin suçlamaya hakkı yok. Suçlanacak kişiler onlara talimat verenler. Bu ülkenin polisine, jandarmasına, savcısına güveniyorum. Meclis'e taşıyacağız. Arkadaşlarımız bilgi belge topluyor. Soylu istifa ederse bu tartışmanın üzerini örterler. Yani ayrıl da bu tartışmalar olmasın. Hiç istifa etmesine gerek yok. Kapı gibi yerinde dursun, ‘onların arkasındayım’ desin açıkça. Bahçeli de söylesin, ‘gittim mafya liderini ziyaret ettim, gerekirse hepsini kucaklayacağım’ desin. Millet gerçeği, bunlar yerlerinde kaldığı zaman gerçeği görecektir. Erdoğan da seçimlere kadar kalsın. Konuşmuyor. Ne söyleyecek? ‘Mafya düzenine, çetelere karşıyız’ diye eskiden söylüyordu. Bunlar ne Allah aşkına?

İçişleri Bakanı bizi suçlayarak bu kirliliği örtemez"