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Kılıçdaroğlu'ndan gençlere: Bütün kirlilikleri, yayınlanan videolarla ortalığa saçıldı; siz ve biz bu ülkeyi karanlıktan aydınlığa çıkaracağız

19 Mayıs 2021 23:57

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda gençlere seslenerek, “Size kefen edebiyatı yapanların gerçek yüzlerini görüyorsunuz. Bütün kirlilikleri, yayınlanan videolarla ortalığa saçıldı” dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda sosyal medya hesabından bir video mesaj yayınlayarak gençlere seslendi. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Ben sizin demokrat amcanızım"

“Sevgili gençler, öncelikle bayramınız kutlu olsun. Bu aralar size sık sık sesleniyorum. Aslında buna mecburum. Çünkü Türkiye’yi karanlıktan aydınlığa çıkaracak olanlar sizlersiniz. Beraber yapacağız. Size kefen edebiyatı yapanların gerçek yüzlerini görüyorsunuz. Bütün kirlilikleri, yayınlanan videolarla ortalığa saçıldı. Ben genç değilim. Genç rolü de yapmam. Ben sizin demokrat amcanızım. Zaten sosyal medya hesaplarında da böyle söylüyorsunuz. Sizler öğrenme, ben anlama çağındayım. Ben sizi anlarım. Hızla telafi ederim. Hızla düzeltirim, her türlü sorunu. Allah’ın izniyle gençler, siz ve biz, bu ülkeyi karanlıktan aydınlığa çıkaracağız. Güzel günler göreceğiz sevgili gençler. Güzel günler göreceğiz. Hep beraber bunlarla hesaplaşacağız. Tekrar size iyi bayramlar.”

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