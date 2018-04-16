Kılıçdaroğlu: Bugün 16 Nisan mühürsüz seçimin, demokrasi ayıbının yıldönümü

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de Eğitim ve Adalet Toplantısı'nda konuştu. Kılıçdaroğlu konuşmasında, 16 nisan 2017'de Anayasa değişikliği için yapılan referanduma atıfta bulunarak, "Bugün demokrasi ayıbının, mühürsüz seçimin yıldönümü" dedi. 16 Nisan "Önümüzdeki süreçte çok daha hazırlıklı sandıklara gideceğiz ve cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız. Bu konuda en ufak bir şüphem yok. Kuvayı Milliye hareketinde olduğu gibi siyasal düşüncelerimizi bir tarafa bırakacağız. Demokrasiden yana olanları kucaklayarak ve işbirliği yaparak bu süreci aşacağız, aşmakta kararlıyız. Bu ülkeye demokrasiyi özgür irademizle tekrar getireceğiz" diye konuştu.