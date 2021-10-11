Kılıçdaroğlu: 3600 ek göstergeyi mutlaka getirteceğim Erdoğan’a

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Görüşme sonrası basın toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu bir gazetecinin sorusuna yanıt olarak “3600 ek göstergeyi yaptırtacağım Erdoğan'a. İşi zamana bırakarak unutturmaya çalışıyor ama biz unutmayacağız. 3600 ek göstergeyi mutlaka parlamentodan çıkaracağız" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Görüşmede, CHP heyetinde Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Parti Örgütünden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek yer aldı. Karamollaoğlu’na ise Genel Başkanvekili Sabri Tekir, Siyasi İşler Başkanı Cafer Güneş ve Parti Sözcüsü Birol Aydın eşlik etti.

Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu, görüşme sonrası basın toplantısı yaptı ve sorulara yanıt verdi.

Bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3600 ek göstergeye ilişkin açıklamasını hatırlatması üzerine Kılıçdaroğlu, “Yaptıracağım bunu Erdoğan'a. Ben bunu 2018'den beri söylüyorum. Bugüne kadar niye yapmadı? Bizim sorduğumuz soru o. Bir an önce getir. İşi zamana bırakarak unutturmaya çalışıyor ama biz unutturmayacağız” dedi.

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