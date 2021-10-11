T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kılıçdaroğlu: 3600 ek göstergeyi mutlaka getirteceğim Erdoğan’a

"İşi zamana bırakarak unutturmaya çalışıyor ama biz unutmayacağız"

11 Ekim 2021 20:53

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Görüşme sonrası basın toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu bir gazetecinin sorusuna yanıt olarak “3600 ek göstergeyi yaptırtacağım Erdoğan'a. İşi zamana bırakarak unutturmaya çalışıyor ama biz unutmayacağız. 3600 ek göstergeyi mutlaka parlamentodan çıkaracağız" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Görüşmede, CHP heyetinde Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Parti Örgütünden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek yer aldı. Karamollaoğlu’na ise Genel Başkanvekili Sabri Tekir, Siyasi İşler Başkanı Cafer Güneş ve Parti Sözcüsü Birol Aydın eşlik etti.

Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu, görüşme sonrası basın toplantısı yaptı ve sorulara yanıt verdi.

Bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3600 ek göstergeye ilişkin açıklamasını hatırlatması üzerine Kılıçdaroğlu, “Yaptıracağım bunu Erdoğan'a. Ben bunu 2018'den beri söylüyorum. Bugüne kadar niye yapmadı? Bizim sorduğumuz soru o. Bir an önce getir. İşi zamana bırakarak unutturmaya çalışıyor ama biz unutturmayacağız” dedi.

TIKLAYIN - Kılıçdaroğlu: Ekonomide bu kadar sorun varken Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları yapay

kılıçdaroğlu3600ek gösterge

Diğer Videolar

Melih Gökçek: Kaç tane FETÖ'cü vardı bende, inkâr etmiyorum ki!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Milletimizi, her fırsatta kendisini tehdit eden bu vesayetçi zihniyetin insafına bırakmayacağız

Büyükçekmece’de dev dalgalar park halindeki aracı böyle yuttu

Kılıçdaroğlu: Ağzından çıkan her kelime, halkımıza fakirlik olarak geri dönüyor, sözün yıkım getiriyor Erdoğan

Şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu

Fatih'te bulunan metruk binanın bir kısmı yola çöktü

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24