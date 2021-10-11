Kılıçdaroğlu: Ekonomide bu kadar sorun varken Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları yapay

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı iddialarına ilişkin, ''Bugün için böyle bir tartışmayı çok doğru bulmuyorum ve yapay bir tartışma olarak görüyorum. Düşüncelerim değişmedi. Cumhurbaşkanlığı ile ilgili olarak daha önce ifade ettiğim düşüncelerim gene değişmedi. Bundan sonra da değişmeyecek'' dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Görüşmede, CHP heyetinde Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Parti Örgütünden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek yer aldı. Karamollaoğlu’na ise Genel Başkanvekili Sabri Tekir, Siyasi İşler Başkanı Cafer Güneş ve Parti Sözcüsü Birol Aydın eşlik etti.

Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu, görüşme sonrası basın toplantısı yaptı ve sorulara yanıt verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, “Güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Görüşmenin başında Sayın Karamollaoğlu çok güzel bir panorama çizdi. Var olan sorunların çözümü konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Tabii dış politika, ekonomi, ana görüşme konusu oldu. Ben Sayın Karamollaoğlu ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Temel Karamollaoğlu, “Uzun bir aradan sonra biz, Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibiyle bir araya gelip ülke meselelerini görüşmeyi arzu ettik. Ülkemizde ve dünyada da gelişmeler oluyor. Memnun olanlar var olmayanlar var ama gidişattan hepimizin endişe duyduğu gerçek. Seçime çok uzun zaman kalmadı aslında. Bir buçuk sene gibi bir süre. Biraz daha bu tip görüşmelerin yapılmasına ihtiyaç doğuruyor diye düşünmekteyim” dedi.

"Ülkeyi yönetmek onların tekelinde mi"

Kemal Kılıçdaroğlu, “siyasi cinayetler” açıklaması sonrası İyi Parti’den Koray Aydın’ın kendilerinin de duyumların aldıklarını söylemesi ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un “korku iklimi oluşturmaya çalışanlar” yorumu yapmasına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

“Güzel… Meraklarını gidermiş olayım. ‘Daha neler olacak neler, bunlar iyi günleriniz.’ Kime ait bir söz? Bu tehdit değil midir? Bir siyasi parti liderine saldırı olacak ve ülkeyi yöneten kişi şu cümleyi kuracak, ‘daha neler olacak neler’. Ne anlama geliyor bu? Herhalde sevgi, kucaklama anlamına gelmiyor. Herhalde saldıranlara ‘Ayıp ettiniz’, ‘Bu saldıranlar kim, savcılar harekete geçmeli’, bu anlama da gelmiyor. Başka bir cümle daha; ‘Ülkenin yönetimine talip olduklarını söylemekten vazgeçmelerinin kendileri için iyi olacağını hatırlamak istiyoruz’. Ülkeyi yönetmek onların tekelinde midir? Siyasi partilerin kuruluş amacı nedir? Ülkeyi yönetmek. ‘Ülkeyi yönetme amacından vazgeçin’ diyor. ‘Sizin lehinize olur’ diyor. Bu soruların cevabını verdi mi acaba Erdoğan? Pergoleciyi saymıyorum. Bu iki cümlenin anlamı nedir? Devleti yöneten kişi; ‘bunlar daha iyi günler.’ Ne yaparlarsa yapsınlar, ülkenin huzurunu bozacak hiçbir tavır bizden yana olmayacak. Biz, halkı sükunete davet ediyoruz. Büyük sıkıntılar yaşıyorsunuz, biliyoruz. İnşallah iktidar değişecek, huzur gelecek.

"Soçi'de Erdoğan ne konuştu"

Suriye konusunda Kılıçdaroğlu, “Teröre ve terör örgütlerine hep birlikte karşı çıkmak zorundayız. Sorun nereden kaynaklanıyor? Biz Suriye'ye niye girdik? 24 saatte Emevi Camii’nde namaz kılacaklardı, Suriyeli geldi, gözlem noktalarımız vardı. Soçi'de Sayın Erdoğan ne konuştu? Meclis'in, bakanların bilgisi yok. Siz bana soru soruyorsunuz. Bu sorunun muhatabı aslında Erdoğan değil mi? Suriye'de iki askerimiz yakılırken, yakılma talimatını veren IŞİD militanı hapse atılmışken kim serbest bıraktı? Serbest bırakılması için kim araya girdi? Çok soru var; Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savuruluyor” dedi.

"Genelkurmay Başkanlığı'ndan bekliyoruz"

Harp Okulu mülakatlarını SADAT'ın düzenlediği iddiası için Kılıçdaroğlu, “Doğru bilginin Genelkurmay Başkanlığı'ndan gelmesini bekliyoruz. Doğru bilginin verilmesini isteriz” derken Karamollaoğlu, “Elbette Genelkurmay Başkanlığı’nın açıklamaları önemli. Bundan önceki sorulara da ifade etmek isterim. Türkiye'de oluşan birçok menfiliklerin yanında siyasi gerginlikleri ortadan kaldırmadan ülkede huzur olmaz. Ekonomide, eğitimde, dış politikada problem var, telafi edilebilir ancak siyasi gerginlik üslupla ortadan kalkar” dedi.

"Sokaktaki herkes şikayetçi"

“İttifak seçimle olur" açıklaması ve 6 partinin parlamenter sistem çalışması yapmasının sorulması üzerine Karamollaoğlu, “Bu cümleyi ilk defa kullanmıyorum. Bu işin tabiatı gereği. Bir seçim bitti, isterseniz ikinci seçim için de hemen ittifaklara başlayabilirsiniz ama bu isabetli bir yaklaşım olmaz, genel bir kanaat. ‘Biz bir yerden ayrılıyoruz, başka yere gidiyoruz’ gibi bir netice çıkarılmamalı. Son söylediğiniz konu bizim baştan beri üzerinde durduğumuz, bugünkü cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi otoriter bir yapıya dönüştü. Zaten biz ‘Cumhur İttifakı içinde olamayız’ dedik. Parlamenter sisteme dönüşecekse Türkiye’deki yönetim tarzı, partiler arasında görüşmeler gayet tabiidir. Bunu ille de ittifakın alt yapısı gibi görmeye ihtiyaç yok. Bir sistem değişecekse nasıl değişeceği konusunda partilerin hazırlık yapması tabiidir diye düşünüyorum” yanıtını verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu ise “Ülkemizde demokrasinin gelişmesini istiyoruz. En büyük arzumuz bu. Var olan sistemden herkes şikayetçi. Herkes derken sokaktaki herkesten bahsediyorum. Oy veren vatandaşlar da şikayetçi. Güçlendirilmiş parlamenter sistemin gelmesi gerekiyor. Siyasi partiler oturup tartışıyorlar. Belli bir olgunluğa oluştuktan sonra genel başkanlarına soracaklardır, genel başkanları da oturup konuşacaktır, kamuoyuna açıklayacaklardır. Bu çalışmayı Türkiye’nin geleceği açısından önemli olarak görüyoruz” dedi.

"3600'ü Erdoğan'a yaptıracağım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3600 ek göstergeye ilişkin açıklaması için Kılıçdaroğlu, “Yaptıracağım bunu Erdoğan'a. Ben bunu 2018'den beri söylüyorum. Bugüne kadar niye yapmadı? Bizim sorduğumuz soru o. Bir an önce getir. İşi zamana bırakarak unutturmaya çalışıyor ama biz unutturmayacağız” dedi.

"Devleti soyulacak organ olarak görüyorlar"

AKP’nin yolsuzluklarla mücadele edeceği söyleyerek iktidara geldiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, “Bugün geldiğimiz noktada, devleti soyulacak organ olarak görüyorlar. Biz de onların yaptıklarını aynısını yapacağız. İktidar olduğumuzda TBMM’de komisyon kuracağız. Kim devletten aldığı paraları yurt dışına kaçırdıysa hesabını soracağız” diye konuştu.

"Suriyeli kardeşlerimizi güvenli olarak ülkelerine göndereceğiz"

Suriyeli göçmenler hakkında gelen soruya Kılıçdaroğlu, “Benim önerdiğim şu: Suriyeli kardeşlerimizi güvenli olarak ülkelerine göstereceğiz. Suriyelilerle hafta sonu görüştük. Onlara da ifade ettiğim gibi, Suriye ile ilişkiye geçeceğiz, karşılıklı büyükelçilikleri açacağız, onların güvenliklerini sağlayacağız, yollarını, okullarını, hastanelerini, kreşlerini yapacağız. AB'den fon desteği alacağız. Ayrıca saygı değer insanlar var. Kendi ülkelerinde çalışacaklar. Memnun oldular. ‘Biz kendi ülkemize döneriz’, mutlu oldular” karşılığını verdi

"Erdoğan kullanıldı"

ABD Başkanı'nın “Türkiye IŞİD ile mücadeleye zarar veriyor” açıklamasına Kılıçdaroğlu, “Suriye politikasının yanlışlığı, iki egemen gücün Suriye'de konuşlanmasıdır. Kendilerine uygun ortamın yaratılması için Erdoğan kullanıldı ve Suriye bu hale geldi’ dedi.

Karamollaoğlu ise “ABD, BOP projesini gerçekleştirmek için her şeyi yaptı. DEAŞ’ı Türkiye’nin problemi gibi ortaya atmak mantıksız bir iştir. Bütün terör örgütlerinin ABD ile bir ilişkisi vardır. Türkiye, Irak politikasını belirlerken bir yanlış yaptı. Ne ABD’yi ne Rusya’yı gördü. Halbuki ABD ve Rusya’nın menfaatleri için atmayacakları adım yoktur” dedi.

"Allah akıl fikir versin"

Erdoğan'ın “Avrupa'da kuyruklar var” açıklaması için Kılıçdaroğlu, “Buna biraz gülelim Sayın Genel Başkan. Zavallılar kuyruklarda... Allah akıl fikir versin ne diyeyim. İyi durumda mıdır değil midir bilmiyorum” diye konuştu.

Karamollaoğlu da “Oradaki kuyruklar bizdeki gibi kuyruksa ne ala… Ortada bir gerçek var ki dünya da etkilendi bu pandemi hadisesinden. Fakat pandemi olmasa da Türkiye, bu sıkıntıları yaşıyor. Sayın Cumhurbaşkanı, kendisi bir alışverişe çıkmış. Neler aldığını tam bilmiyoruz ama genel, bize aktaranlar binin üzerinde lira ödemiş, fakat ne temizlik malzemesi ne et gibi ürünler yok” dedi.

"Meclis'in aritmetiği seçimden sonrakine uymayacak"

Parlamenter sistem çalışması yapan partilerin genel başkanlarının ortak açıklama yapıp yapmayacağına ilişkin Kılıçdaroğlu, “Metin önce ortaya çıksın. Oturup tekrar konuşuruz. Beraber mi ayrı ayrı mı karar verilir” dedi. Karamollaoğlu, “Aynı kanaati ifade edeyim. Elbette ittifak edeceği metin olması arzu edilir ama farklılıklar da olabilir. O farklılık gündeme gelir. Meclis’in aritmetiği, seçimden sonraki aritmetiğe uymayacak. Ondan sonra konuşulur” diye konuştu.

"Bir profil fotoğrafı ile cumhurbaşkanı belirleniyorsa"

Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı ve profil fotoğrafına 6 ok yerine Türk bayrağı kullanmasına ilişkin soruya Kılıçdaroğlu, “Siyaset gerçekler üzerine inşa edilir. Bugün için böyle bir tartışmayı doğru bulmuyorum, yapay bir tartışma olarak görüyorum. Cumhurbaşkanlığı ile ilgili düşüncelerim değişmedi. Bundan sonra da değişmeyecek. Cumhurbaşkanının nasıl bir kişi olması gerektiğini zaman zaman ifade ediyorum. Profil fotoğrafımda ne olacak? Yarın arkasına CHP bayrağı da koyarız. Bir profil fotoğrafı ile cumhurbaşkanı belirleniyorsa o zaman işimiz zor. Ülkeyi iyi yönetecek, güven verecek, sağlıklı zemin yaratacak cumhurbaşkanına ihtiyacımız var ama bunu bugünden tartışmanın hiçbir yararı yoktur. Yapay gündem olarak kabul ediyorum. Ekonomide bu kadar sorun varken halkın gözünden sorunları kaçırmak olur, bunları doğru bulmuyorum” dedi.