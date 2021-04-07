Kerem Bürsin'den 'salaksınız' ifadesine ilişkin açıklama: Yanlış kelimeyi kullandığım için özür dilerim

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Sen Çal Kapımı dizisi başrol oyuncusu Kerem Bürsin, pandemi koşullarında kafeye gidenler ve maskesiz oturanlar için kullandığı, "Kusura bakmayın ama siz salaksınız" ifadeleri için özür diledi.

Bürsin'in açıklaması şöyle;

"Dün canlı yayında yaptığım bir açıklama vardı ve maalesef kullandığım bir kelime yüzünden o bambaşka bir şey oldu. Kabul ediyorum. Salaklık kelimesini kullanmak doğru bir tercih değildi, hoş da değildi. Hatta yanlıştı. O yüzden bu yanlış için özür dilerim ama bir pandemi sürecindeyiz ve bunu önleyecek bu riski azaltacak bir şey var o da maske takmak. Şu anda dünya çapında vaka sayısında ilk sıradayız. Bu da hoş değil. Herhangi bir etkinliğe gideceksek maske takmak sorumluluk almak demek. Setlerde ise maalesef oyuncular maske takamıyor çünkü senaryolar buna göre yazılmıyor ama önlem alınıyor. Yanlış kelimeyi kullandığım için özür dilerim ama en önemlisi maskelerimizi takalım lütfen."