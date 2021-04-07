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Kerem Bürsin'den kafelere giden insanlara: O kafelere gidip maskelerinizi çıkarıyorsunuz ya salaksınız! I’m sorry, salaksınız!

Bazı sosyal medya kullanıcıları oyuncuya tepki gösterdi

07 Nisan 2021 13:01

Sen Çal Kapımı dizisi başrol oyuncusu Kerem Bürsin, pandemi koşullarında kafeye gidenlere ve maskesiz oturanlara, "Kusura bakmayın ama siz salaksınız" dedi. Bazı sosyal medya kullanıcıları oyuncuya tepki gösterdi. 

FOX TV’de yayınlanan “Sen Çal Kapımı” dizisinde Hande Erçel’le başrolü paylaşan Kerem Bürsin, rol arkadaşıyla Instagram üzerinden yaptığı canlı yayında pandemi koşullarında kafelere giden insanları eleştirdi.

Maske takmayanlara hakaret eden Bürsin, şunları söyledi;

“Salaksınız"

 “Mesela bu kafelere gidiyorsunuz ya… Maskelerinizi de çıkarıyorsunuz ya affedersiniz ama siz salaksınız… “I’m sorry” (üzgünüm) Salaksınız..  Ailelerinizi, insanları bir düşünün.”

Bürsin'in sözleri sırasında şaşıran Hande Erçel ise bir şey diyemedi.

"AKP kongrelerine de aynı yürekle ses çıkarmanız gerekir sevgili dostum"

Komedyen Kaan Sekban da Bürsin'e yönelik olarak,  "Bu kadar sert çıkışlar yapabilmeniz için önce AKP kongrelerine de aynı yürekle ses çıkarmanız gerekir sevgili dostum.Sıradan vatandaşı aşağılamak kolay. Bu ülkede dizideki karakter ölünce cenaze namazı kılan insanlar var, demezler mi 'reis kongre yapıyorsa bi bildiği vardır' diye" eleştirisini yaptı.

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