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Kenya'da etnik gerilim, işsizlik ve kuraklığın gölgesinde seçim

08 Ağustos 2017 17:32

Doğu Afrika'nın en büyük ikinci ekonomisi olan Kenya'da halk, yeni devlet başkanının yanı sıra milletvekili, senatör, vali ve ilçe temsilcilerini belirlemek için sandık başında. Devlet Başkanlığı için yarışan 8 aday arasında Uhuru Kenyatta ve Raila Odinga favori. Yaklaşık 19 milyon kayıtlı seçmen, ülke çapındaki 40 bin oy kullanma merkezinde sandığa gidiyor. Seçimde, devlet başkanlığı için adaylardan birinin oyların yüzde 50'sinden fazlasını alması gerekiyor. Hiçbir adayın oyların yarısından çoğunu alamaması durumunda Yüksek Mahkemenin kararıyla seçimin 14 Eylül'de tekrarlanması bekleniyor. Seçim sonuçları da en geç 15 Ağustos'a kadar açıklanacak. Kenyalılar ayrıca bin 470 milletvekili, 258 senatör, 180 vali ve çok sayıda ilçe temsilciliği olmak üzere 16 binden fazla kişiyi belirlemek üzere oy kullanacak. 2007 Kenya seçimlerinin ardından çıkan çatışmalarda 1100 kişi hayatını kaybetmiş, 600 bin kişi şiddet nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Uluslararası seçim gözlemcileri Kenyatta ve Odinga'nın şiddeti reddeden bir dil kullandığını belirtirken, iki tarafın da 2007'nin şiddet olaylarına geri dönülmemesi için dikkatli bir kampanya yürüttüğünü not ettiler. Sabah saatlerinde sandık merkezlerinde uzun kuyruklar oluştu, sosyal medyada paylaşılan bir videoda oy kullanma sırasında yaşanan arbedede bazı seçmenlerin yaralandığı görüldü. Bunun üzerine Kenya Seçim Komisyonu Twitter'dan yaptığı açıklamada, sandıkların geç saatlere kadar açık kalacağını hatırlatıp usulsüzlüklerle ilgili gerekenin yapılacağı sözünü verdi. Devlet Başkanı Kenyatta da Pazartesi günü 'barışçıl' bir seçim çağrısında bulunup "Oyunuzu verdikten sonra lütfen evlerinize gidin" dedi. Muhalefetteki Ulusal Süper Birlik'in adayı Odinga ise seçimde usulsüzlük olabileceğine dair kaygılarını dile getirip, sandık merkezlerine 150 bin güvenlik görevlisinin konuşlandırılmasının seçmenleri 'korkutabileceği' uyarısında bulundu. Odinga, Kenyatta'yı da kampanyası nedeniyle tebrik edip, "Güçlü olan kazansın" dedi. Seçimi kazanacak devlet başkanını iki önemli sorun bekliyor. Ülkede nüfusun yüzde 80'i 35 yaşın altında ve genç işsizlik oranı yüzde 22'ye yükselmiş durumda. İkinci önemli sorun ise kuraklık. Kuraklık nedeniyle ülkede gıda fiyatları oldukça yüksek. Sayılarla Kenya seçimi: 6 farklı oy pusulası: Devlet başkanı, ulusal meclis, kadın temsilciler, valiler, senato ve ilçe meclisleri 47 parlamento ve 16 senato koltuğu kadınlara ayrılmış durumda 8 devlet başkanlığı adayı 2013 yılında Kenyatta muhalefetin adayı Odinga'yı yenmişti. 1960'larda Odinga ve Kenyatta'nın babaları da rakiptiler. %50 + 1 oy seçimi kazanmak için yeterli 14.000 aday 6 farklı seçim için yarışıyor. Seçmenlerin yüzde 45'i 35 yaşın altında Seçimleri Avrupa Birliği'nden 130 gözlemci takip ediyor.

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