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Kenize Murad, Mert Fırat ve İlber Ortaylı: Kadın haklarına evet

03 Mart 2021 18:46

T24 Haber Merkezi
 
Osmanlı padişahı 5. Murat'ın torunu Fransız gazeteci ve yazar Kenize Murad, oyuncu Mert Fırat, tarihçi İlber Ortaylı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle "Kadın Haklarına Evet" dedi. 
 
Institut Français'in hazırladığı videoda Kenize Murad: "Kadınlar için mücadele erkeklere karşı bir mücadele olmamalı. İktidardaki kadınların da aynı derecede zarar verici olabileceğini gördük.  Kadınların eğitim ve öğretim yoluyla ekonomik olarak bağımsız hale gelmeleri için gerekli tüm imkanlara sahip olmalarını talep etmeliyiz. Aynı zamanda iş yerinde ayrımcılığına karşı savaşmalıyız" dedi. 
 
Oyuncu Mert Fırat "Eşitliği ancak birlikte mücadele ederek sağlayabiliriz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" derken, tarihçi İlber Ortaylı da 8 Mart'ı kutladı. 
 
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