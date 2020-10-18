Kendisini tanımadığı gerekçesiyle esnafın dükkanını kapatan Denizli Valisi Atik özür diledi; "İşletmemiz hizmet vermeye devam edecek"

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, bir dönerciye yönelik üslubuna gelen tepkiler üzerine ise özür diledi.

Önce bir dönerciye gelen Vali Atik, kendisini tanımayan çalışana, "Dönerci, bak, eldivensiz çalışmak, (burnun hafiften altına inen maskeyi göstererek) şu şekildesin.. Patronun nerede? Ekip nerede, hemen geçin" dedi. Ardından, yanına gelen işyeri sahibine de "Faaliyetten men yapıyoruz" diye seslenen Atik, polislere tutanak tutularak, işyerinin kapatılması talimatı verdi.

Valinin azarlar tarzdaki konuşmaları, eldiven takma zorunluluğu olmadığı halde bu nedenle işyerinin kapatılması talimatı vermesi, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Atik, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla dönerciden özür diledi ve dönercinin hizmet vermeye devam edeceğini açıkladı.