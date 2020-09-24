T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kendisini peygamber ilan eden tarikat lideri operasyonla yakalandı

Operasyon sırasında birçok silah, kasalarda tutulan paralar ve gizli odalarda içki şişeleri ele geçirildi

24 Eylül 2020 13:25

Rusya’da kendini İsa Peygamber ilan eden tarikat lideri Sergey Torop, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Rusya’nın Sibirya bölgesinde bulunan Krasnoyarsk şehrinde Rusya Soruşturma Komitesi ve Rusya Özel Kuvvetleri ortak operasyon ile "Son Ahit Kilisesi" adlı tarikatının liderlerine ve yerleşim alanlarına operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 4 helikopter ve ağır silahlar kullanılırken, kendisini İsa Peygamber ilan eden 59 yaşındaki tarikat lideri Sergey Torop ve daha önce ülkede rock müzik sanatçısı olan ve tarikata katıldıktan sonra müziği bırakan Vadim Redkin polisler tarafından gözaltına alındı.

Operasyon sırasında birçok tarikat üyesinin ve yöneticisinin kaçmaya çalıştığı ve çok sayıda kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı. Gözaltına alınan tarikat lideri ve tarikat üyeleri helikopter ve zırhlı araçlarla Krasnoyarsk şehir merkezine getirildi. Operasyon sırasında birçok silah, kasalarda tutulan paralar ve gizli odalarda içki şişeleri ele geçirildi.

Rusya Soruşturma Komitesi operasyonun ardından yaptığı açıklamada, Sergey Torop’un 1991 yılında trafik polisliğinden ayrıldıktan sonra kendisine tarikat kurduğunu, 1995 yılında "Güneş Şehri" adında bir şehir kurduğunu belirtti. Komite, tarikat üyelerinin burada yaşadığını ve tarikat lideri Torop’un "Vizyoner" adıyla tanımlandığı bilgisini paylaştı. Ayrıca Torop’un "tarikat üyelerinin sağlığına zarar verme" ve "psikolojik şiddet" hakkında soruşturulduğu ifade edilirken, tarikat liderinin diğer üyelerden ayrı olarak mahkemeye çıkarıldığı belirtildi.

ETİKETLER

rusyakendini isa peygamber ilan eden adamSergey ToropSon Ahit KilisesiVadim Redkinoperasyonyakalandıtutuklandı

Diğer Videolar

Adana Demirspor'dan ayrılışını anlatan Yılmaz Vural, stüdyodakileri güldürdü; "Bir tek burası kaldı' dedim"

Protestocular, Ermenistan Meclis Başkanı Mirzoyan'ı aracından çıkarıp darp etti

İmamoğlu, 'Atatürk’ün Fotoğraflarının Hikayesi' sergisi açılışında: Devrimlerinin gelecek nesillere aktarılmasında kendimizi görevli kabul ediyorum

Yağmur altında Atatürk için saygı duruşu: Kar da yağsa her sene bekliyorum bu köprüde; keşke geri dönse...

İş Bankası'nın 10 Kasım reklamı: İnsan kalbi attıkça değil, kalpler onun için attıkça yaşar

Saygı duruşunda gözyaşlarına boğuldu: Çok büyük bir insan Ulu Önder...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cüneyt Özdemir ve Rasim Ozan Kütahyalı Albayrak'ın istifasını tartıştı: Instagram'dan...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Albayrak’ın istifası iktidar blokundaki çatlağın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etti:...

Albayrak'ın istifası, Biden'ın seçilmesi ve Ağbal'ın ataması sonrası dolar/TL'de düşüş...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Albayrak’ın istifası iktidar blokundaki çatlağın...

Erdoğan başkanlığında toplanan AKP yönetiminin açıklamasında Berat Albayrak'ın istifası yok!...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, damadı Berat Albayrak'ın istifasını 27 saat sonra böyle...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cüneyt Özdemir ve Rasim Ozan Kütahyalı Albayrak'ın istifasını tartıştı: Instagram'dan...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Albayrak’ın istifası iktidar blokundaki çatlağın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24