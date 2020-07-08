Ehliyet isteyen polise "Aramızda kaç gömlek var? Ederin kaç para?" diyen yarbaya 3 yıla kadar hapis talebiyle dava

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama yapan polise , "Ben yarbayım. Aramızda kaç gömlek var? Maaşın kaç para, ederin kaç para?" diye hareketlerde bulunan yarbay hakkında 3 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

31 Mart tarihinde saat 21.00 sıralarında Bursa’nın Karacabey ilçesinde bulunan otoyol gişesinde kurulan kontrol noktasında polis ekipleri tarafından Balıkesir'den gelen otomobil durduruldu. Ekipler otomobil sürücüsünden ehliyet ve ruhsatını vermesi talebinde bulunurken, alınan Koronavirüs tedbirleri kapsamında sürücüye, “Nereden gelip nereye gidiyorsunuz?” diye soruldu. M.M., polis ekiplerine kendisinin yarbay olduğunu söyledi. Ekiplerin ısrarla ehliyet ve ruhsat istemesi üzerine yarbay olduğunu tekrar belirten otomobil sürücüsü, polis ekipleriyle tartışmaya başladı.



Durdurulduğu için tartışmaya başlayan M.M.'nin, polis memuruna, "Senin amirin bile daha asteğmen, senin amirine dahi askerlik yaptırdım ben” demesi üzerine emniyet mensubu, "Ben de askerlik yaptım, hem de şerefli bir şekilde" cevabını verdi. Tartışmanın devam etmesi ve büyümesi üzerine M.M. hakkında görevli polis memurları suç duyurusunda bulundu. M.M.'nin İstanbul Okmeydanı’nda eski GATA Askerî Hastanesi olarak bilinen Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde pandemi doktoru olarak görev yapan tabip yarbay olduğu öğrenildi.

Münakaşa anında çekilen videonun sosyal medyaya düşmesinin ardından harekete geçen Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Tamamlanan soruşturmanın Asliye Ceza Mahkemesindeki iddianamesi açıklandı. İddianameye göre, 5237 sayılı Türk Ceza Ceza Kanunu 106/1-2.cümle, 125/1-3a-4 ve 53/1 maddeleri uyarınca yarbay hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

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